Machtprobe macht Mut

Wer auf einen hoffnungsvoll stimmenden Beweis gewartet hat, dass Amerika so viel mehr und besser ist als das tägliche Schauer-Programm im Weißen Haus, der wurde am Samstag in Washington eindrucksvoll belohnt. Hunderttausende folgten dem Aufruf der jungen Überlebenden des Schul-Massakers von...