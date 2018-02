Erdogan zum Trotz

Hunderte rote Fahnen mit dem türkischen Halbmond, eine osmanische Musikgruppe in orientalischen Kostümen, flammende Reden auf Türkisch – die Demonstration von 2000 türkisch-stämmigen Bürgern in Salzgitter am Sonntag mag zunächst mal befremdlich wirken. Und selbstverständlich ist die Frage erlaubt,...