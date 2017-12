Islamisten-Brennpunkt

Am Donnerstag ging es Schlag auf Schlag: In Salzgitter nahmen die Behörden zwei mutmaßliche IS-Unterstützer fest. In Berlin und Sachsen-Anhalt gab es Razzien in der islamistischen Szene. Erst am Mittwoch waren in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Bayern drei mutmaßliche IS-Kämpfer festgenommen...