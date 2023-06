Wie soll der „CoLiving Campus“ in Braunschweig aussehen?

Mit der sogenannten „CO_NFERENZ“ vom 15. bis 30. Juni beginnt jetzt der Beteiligungsprozess für das Projekt „CoLiving Campus“. Das neuartige Wissenschaftquartier soll auf dem TU-Campus Nord am Bienroder Weg und dem benachbarten Sportgelände der Stadt östlich der Beethovenstraße entstehen. Die Stadt und die Technische Universität wollen dort Bildung und Forschung, Wohnen und Arbeiten, Natur, Kultur und Versorgung vereinen. TU-Präsidentin Angela Ittel und Oberbürgermeister Thorsten Kornblum haben jetzt eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Das Land Niedersachsen unterstützt das Vorhaben.

Der Begriff „CoLiving“ soll diese gemeinschaftliche Mischnutzung von Gebäuden und Freiflächen verdeutlichen. Innovative Ideen aus der Wissenschaft für das Leben, Arbeiten und Wohnen der Zukunft werden dort unter „Reallaborbedingungen“ erprobt, kündigen die Projektpartner an. Bis zu 200 Wohneinheiten könnten neu entstehen, heißt es.

Am Freitag gibt es Fachimpulse und eine Podiumsdiskussion

Der Beteiligungsprozess zieht sich in mehreren Stufen bis ins nächste Jahr. In einem ersten Schritt können sich bei der jetzt anstehenden, zweiwöchigen „CO_NFERENZ“ Bürgerinnen und Bürger, TU-Angehörige, Initiativen, Vereine und lokale Organisationen über das Projekt informieren. Die Beteiligung wird in der ehemals als Panzerhalle genutzten Campusgarage auf dem Campus Nord am Bienroder Weg stattfinden.

Am Donnerstag, 15. Juni, stellt die Projektgruppe der Stadt und der TU das Projekt sowie den geplanten Beteiligungs- und Planungsprozess vor (bereits ausgebucht). Für Freitag, 16. Juni, kündigt die Stadtverwaltung Fachimpulse aus ganz Deutschland an, auch eine Podiumsdiskussion ist geplant (Teilnahme nur mit Anmeldung).

Nächste Woche werden Führungen über das Gelände angeboten

Die Ideenwoche bietet dann vom 19. bis zum 23. Juni Austauschmöglichkeiten im Rahmen einer offenen Mitmach-Werkstatt: Montag bis Freitag von 16 bis 20 Uhr, ohne Anmeldung. Außerdem werden Führungen über das Gelände angeboten (Montag bis Donnerstag, jeweils 16.30 bis 18.30 Uhr, ohne Anmeldung). Ziel der Touren ist es, aktuelle Nutzungen sichtbarer zu machen, so die Stadtverwaltung.

Der Abschluss der „CO_NFERENZ“ am Freitag, 30. Juni, soll zugleich der Ausblick auf den weiteren Beteiligungs- und Planungsprozess sein: „Die Anregungen aus den Fachimpulsen und der Ideenwoche werden zusammengefasst, diskutiert und fließen in die nächsten Projektschritte ein.“

Im Herbst geht es mit einem Workshop weiter

Im Oktober 2023 folgt mit dem „CO_WORKSHOP“ der zweite große Baustein der Beteiligung. In dem einwöchigen Workshopformat treten Fachexpertinnen und -experten, Bürgerinnen und Bürger und universitäre Akteure in den Austausch und erarbeiten Empfehlungen für die Entwicklung des Quartiers.

Der „CO_WETTBEWERB“ im März 2024 soll dann ein experimentelles Planungsformat an der Schnittstelle zwischen Beteiligung und städtebaulichem Wettbewerb sein. Eingeladene Büros mit Expertise im Bereich Städtebau und kooperativer Quartiersentwicklung arbeiten mit Studierenden der TU vor Ort in einem mehrtägigen Werkstattverfahren. Die Erarbeitung der Entwürfe wird durch öffentliche Diskussionsformate begleitet. „Nach einer nichtöffentlichen Jurysitzung liegen im Ergebnis ein oder mehrere Wettbewerbsentwürfe vor, die für eine Weiterbearbeitung ausgewählt und empfohlen werden“, so die Stadtverwaltung.

Die Zusammenfassung der Ergebnisse aller Beteiligungsformate wird in einer Dokumentation veröffentlicht und dient als Grundlage für den städtebaulichen Rahmenplan. Darüber wird abschließend der Rat der Stadt entscheiden.

Weitere Informationen, Kontakt und Anmeldung zur „CO_NFERENZ“: www.coliving-campus.de

