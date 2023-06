Projekt „Trans Urban X“ in Braunschweig geht weiter

Kino, Bühne, Druckwerkstatt, Vortragsraum, Klangskulptur oder auch Seminarraum – schon seit einigen Tagen läuft das Projekt „Trans Urban X“ auf dem Herzogin-Anna-Amalia-Platz hinter den Braunschweiger Schloss-Arkaden. In den nächsten Tagen geht es weiter, auch an anderer Stelle.

„Trans Urban X“ ist ein gemeinsames Projekt der Hochschule für Bildende Künste (HBK) und der Technischen Universität Braunschweig. Nach der gemeinsamen Teilnahme am Schoduvel im Februar mit zwei Motivwagen und einer Fußgruppe zum „Karneval*Diversity“ haben sie die beiden Karnevalswagen in eine begehbare Plattform transformiert, die je nach Gebrauch ihre Gestalt ändert. Mal wird sie zum Kino, mal zum Seminarraum – und vielen mehr.

Dieses Programm bietet „Trans Urban X“ in den nächsten Tagen

Lehrende und Studierende der beiden Hochschulen setzen sich in verschiedenen Formaten weiter mit dem Thema Diversität auseinander. Alle Interessierten sind dazu eingeladen. Die Aktionen sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Auf dem Herzogin-Anna-Amalia-Platz geht es am Dienstag, 13. Juni, und Mittwoch, 14. Juni, mit diesem Programm weiter:

Dienstag, 13. Juni, 13 bis 17 Uhr: Trans Urban X Polyphon. Die Klangklasse der HBK lädt zu einem offenen Plenum ein, in dem Partituren für partizipative Performances und klangliche Interventionen im öffentlichen Raum erprobt und diskutiert werden. Der Fokus liegt hierbei auf Vielstimmigkeit und multiperspektivischen (Hör-)Situationen.

Dienstag, 13. Juni, 20 Uhr: Trans Urban X Cinema & Talk. Der Dokumentarfilm „Retreat“ legt das vom Krieg gezeichnete Leben Tausender Menschen in Nordmazedonien offen. Um dem sozialen Abstieg zu entrinnen, arbeiten sie in US-Militärstützpunkten Afghanistans und im Irak, heißt es in der Ankündigung. Mit dem so erarbeiteten Geld lassen sie in ihrer Heimat imposante Häuser bauen – für Familienangehörige, die sie nur wenige Tage im Jahr besuchen. Zersplitterte Familien, Traumata und das Festhalten an finanzieller Stabilität, vermittelt durch den filmischen Einsatz vielschichtiger Soundebenen und Stimmen, prägen die aufgeladene Atmosphäre in der Stadt. Nach dem Film folgt ein Gespräch mit der Regisseurin und Künstlerin Anabela Angelovska.

Mittwoch, 14. Juni, 8.30 bis 16.30 Uhr: Trans Urban X Performance. Käfig (er)leben – Austausch zwischen sozialen Wesen. Eine Performance von Lisa Klatt. Sie befasst sich mit der Schweinemast und hat einen Käfig gebaut, der die vorgeschriebenen Flächen der verschiedenen Haltungsformen aufweist.

Mittwoch, 14. Juni, 13 Uhr: Schreibwerkstatt, Trans Urban X Text.

So geht es auf dem Forumsplatz der TU Braunschweig weiter

Die Plattform wechselt dann den Ort und zieht zum Forumsplatz der TU Braunschweig. Das Programm:

Sonntag, 18. Juni, 11 bis 17 Uhr: Druckwerkstatt

Donnerstag, 22. Juni, 11 bis 17 Uhr: Druckwerkstatt

Mittwoch, 26. Juni: Tag der Vielfalt

Mittwoch, 28. Juni, 13 Uhr: Schreibwerkstatt

Donnerstag, 29. Juni, 14 Uhr: Schreibwerkstatt

Und das erwartet die Gäste an der HBK

Vom 14. bis 16. Juli wird die Plattform im Rahmen des Rundgangs der HBK auf dem Johannes-Selenka-Platz installiert.

Mittwoch, 12. Juli, 13 Uhr: Schreibwerkstatt

Donnerstag, 13. Juli, 12 bis 18 Uhr: Trans Urban X Polyphon. „Was wir nicht hör(t)en.“ Ein Programm aus Workshops, Hörstücken, Lesungen, Film Screenings und Klangperformances der Klangkunstklasse von Franziska Windisch. Das Programm widmet sich zudem der Frage, wie sowohl Ausgrenzung als auch Teilhabe im Hören erzeugt, erlebt und reflektiert werden.

Donnerstag, 13. Juli, 14 Uhr: Schreibwerkstatt

Freitag, 14. Juli, 14 bis 17 Uhr: Trans Urban X Lecture/Performance/Talk. „situierung zwischen“ ist eine Sammlung forschender Perspektiven aus der Theorie und Praxis der Kunstpädagogik und -vermittlung. Auf der Plattform wird forschendes Wissen sichtbar gemacht, bestehende Vorstellungen von Forschung hinterfragt und die Vielstimmigkeit künstlerischer Bildung verhandelt. In einer Lecture-Performance wird „situierung zwischen“ vorgestellt von Silke Ballath, Agnes Biya, Dori Yuna Lonia, Silja Cruz Hahne, Lea Maria Manthei, Annika Niemann, Thea Schüle, Konstanze Schütze, Maya Wendler.

Freitag, 14. Juli, ab 18 Uhr: Trans Urban X Get together.

Gefördert wird das Kooperationsprojekt von der Stiftung Niedersachsen und der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz.

