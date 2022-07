Gender, trans, cis, inter, binär… Wir erklären die Begriffe

Braunschweig. Was unterscheidet das biologische von sozialen Geschlecht? Wir erklären eine Auswahl wichtiger Begriffe zur sexuellen Diversität.

Eine Frau mit Regenbogenfahne bei einer Parade zum Christopher Street Day in Köln. Die bunte Fahne ist seit den siebziger Jahren ein Symbol der Schwulen- und Lesbenbewegung.

Gender, Inter, Cis-Mann, non-binär… In der Debatte über sexuelle Vielfalt spielen viele Begriffe eine Rolle, die nicht bei allen zum Alltagswortschatz gehören. In dem folgenden kleinen Glossar liefern wir Erklärungen für eine Auswahl zentraler Schlagworte. Dabei orientieren wir uns unter anderem an Definitionen auf der Webseite der Bundeszentrale für Politische Bildung gegeben werden.

Biologisches Geschlecht: Dieser Begriff (englisch: „sex“) bezeichnet die körperlichen geschlechtsspezifischen Merkmale.

Soziales Geschlecht: Dieser Begriff (englisch: „gender“) umfasst Geschlechtsrolle und -identität. Er beinhaltet das geschlechtliche Empfinden ebenso wie die Erwartungen an das Geschlecht einer Person – etwa wie sich ein „typischer Mann“ oder eine „typische Frau“ zu verhalten habe.

Intersexualität/Intergeschlechtlichkeit: Intergeschlechtliche Menschen werden mit körperlichen Merkmalen geboren, die medizinisch als „geschlechtlich uneindeutig“ gelten. Das lateinische Wort „inter“ bedeutet „zwischen“. Um eine Passförmigkeit herzustellen, wurden intergeschlechtliche Menschen im Kindesalter lange geschlechtsverändernd operiert, obwohl dies medizinisch nicht notwendig ist. Seit 2021 sind solche Eingriffe verboten.

Transsexualität/Transgeschlechtlichkeit: Als Transgeschlechtlich gelten Menschen, die sich nicht mit dem zugewiesenen biologischen Geschlecht identifizieren. Das lateinische „trans“ bedeutet „jenseits“. Der Begriff Transsexualität wurde in den 1950er Jahren geprägt, um eine Krankheit zu bezeichnen. Deswegen lehnen ihn manche transgeschlechtlichen Menschen stark ab.

Binär/nicht-binär: Als binär bezeichnet man die klassische Zweiteilung der Geschlechter in männlich und weiblich. Nicht-binär sind folglich Menschen, die sich weder als eindeutig weiblich noch als eindeutig männlich verstehen.

Divers/„drittes Geschlecht“: Für Menschen, die sich im binären Zwei-Geschlechtersystem nicht wiederfinden, kann seit Ende 2018 „divers“ als Geschlecht im Personenstandsregister eingetragen werden, wenn eine Person eine „Variante der Geschlechtsentwicklung“ hat. Alternativ kann der Eintrag offen gelassen werden.

Cis: Die lateinische Vorsilbe „cis“ bedeutet „diesseits“. Mit ihr werden Menschen bezeichnet, die sich mit dem ihnen zugewiesenen biologischen Geschlecht identifizieren. Der Begriff ist das Gegenteil von „trans“.

