Kundgebung für die Ukraine mit Popstar Navka in Braunschweig

Die private Initiative „#Braunschweighilft“ veranstaltet am Samstag, 16. April, eine Kundgebung auf dem Schlossplatz, um über die Situation in der Ukraine, ihre Unterstützungsarbeit und Hilfstransporte zu informieren und zu Spenden aufzurufen. Beginn ist um 17 Uhr.

Ab 18 Uhr sollen auch Künstler und Bands auftreten. Mit dabei ist laut den Veranstaltern etwa die ukrainische Popsängerin Navka, die derzeit als Flüchtling in Braunschweig lebt. Auch die Band Dalibude, die ukrainischen Folk spielt, und die ambitionierte Rockband Maniax sollen auf einer Bühne vor dem Schloss auftreten.

Private Hilfstransporte in die Ukraine

„#Braunschweighilft“ wurde von dem gebürtigen Ukrainer Eduard Fischer gegründet, der 1994 im Alter von neun Jahren aus der Region Donezk mit seiner Familie nach Deutschland kam. Fischer arbeitet nach eigenen Angaben als Projektdokumentationsmanager bei Alstom in Salzgitter und ließ sich nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine freistellen, um privat Hilfstransporte in das Land zu organisieren. Am Samstag will er auch über seine Erfahrungen vor Ort berichten.

red