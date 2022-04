Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD), hier bei einer Landespressekonferenz Ende März, zeigte sich verärgert über das Hin und Her bei der Frage der Isolationspflicht für Coronainfizierte.

Hannover. Karl Lauterbachs Ankündigung via TV, an der Isolationspflicht doch festhalten zu wollen, überrascht Politik und Ärzte in Niedersachsen gleichermaßen.