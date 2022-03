Mittwoch startet Hilfstransport aus Gifhorn in die Ukraine

Spätestens am Mittwoch und am Wochenende sollen mehrere Hilfstransporte aus Stadt und Kreis Gifhorn in Richtung Ukraine fahren. Die Initiative für die Hilfslieferungen kommt von dem Ribbesbütteler Ehepaar Chantal und Willi Heiland. Das Gifhorner Bündnis für Solidarität rief auf, das Hilfsprojekt zu unterstützen. Auch der Gifhorner Taxiunternehmer Fabian Hoffmann engagiert sich, um den Menschen in der Ukraine zu helfen, ebenso der VfL Rötgesbüttel und der SV Ribbesbüttel, die Sammelstellen eingerichtet haben.

Warme Kleidung, Schlafsäcke und haltbare Lebensmittel werden benötigt

Gesammelt werden Hilfsgüter auch bei Sandra Schiller in der Röntgenstraße 20 in Gifhorn. Sie wurde über das Gifhorner Bündnis für Solidarität auf die Hilfstransporte aufmerksam. „Ich muss einfach helfen“, sagt sie. Benötigt werden vor allem warme Kleidung wie Winterjacken, haltbare Lebensmittel wie Konserven, Schlafsäcke und Isomatten, Verbandsmaterial, Babynahrung, Windeln und Hygieneartikel für Frauen, aber auch Powerbanks.

Einen ersten Schwung an Bekleidung hat am Montag Nathaly Plancon-Böse vom Förderverein Ehra-Lessien, ein Dorf – ein Team, zu Taxi Hoffmann gebracht. 13 Kartons aus der Kleiderkammer des Flüchtlingscamps in Ehra mit Schneehosen, Schneeanzügen für Kinder und Jugendliche, warmen Jacken, Mützen, Schals und Handschuhe gehörten unter anderem dazu.

Für den Transport fehlen noch Fahrer und Fahrzeuge

Gesucht werden auch noch Fahrer und Fahrzeuge, erklärt Schiller. Ihr Mann Knut fährt selbst eines der Autos. Ziel ist die Stadt Riwne in der Ukraine. Dort sollen die Hilfsgüter übergeben werden. Riwne liegt etwa 200 Kilometer östlich von Lwiw, ehemals Lemberg.

Abgegeben werden können Spenden bei Taxi Hoffmann, Nordhoffstraße 4 in Gifhorn, oder bei Sandra Schiller, Röntgenstraße 20 in Gifhorn. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer (05371) 12909.

