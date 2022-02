Karneval in Braunschweig Schoduvel Braunschweig: Wer steckt hinter dem gefälschten Brief?

An diesem Sonntag wäre eigentlich Norddeutschlands größter Karnevalsumzug, der Schoduvel, durch Braunschweigs Straßen gezogen. Brunswiek Helau! Doch der Straßenkarneval wurde bereits zu Jahresbeginn wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Stattdessen lüften Zugmarschall Gerhard Baller und seine Leute jetzt, wie sie sagen, das Geheimnis um den gefälschten Brief des Oberbürgermeisters, der zur vorzeitigen Absage des Zuges führte – am Sonntag um 12.40 Uhr kann man live dabei sein (natürlich online).

Wir erinnern uns: Zu Jahresbeginn hatte der Zugmarschall vom Komitee Braunschweiger Karneval den Karnevalszug, den kompletten Saalkarneval wie Weiberfastnacht und die große Prunksitzung abgesagt. „Auslöser für den Schritt war ein Brief, den ich am Silvestertag in der Post hatte“, hatte er damals gesagt. Er verwies darauf, dass er einen Brief bekommen hatte, und zwar angeblich vom Oberbürgermeister Thorsten Kornblum. Baller erklärte, das Komitee werde den durch den Oberbürgermeister in diesem Breif angekündigten förmlichen Beschluss zur Veranstaltungsabsage akzeptieren.

Es handelte sich um einen Fake-Brief – der Oberbürgermeister distanzierte sich

Doch einen Tag später stellte sich heraus: Der Oberbürgermeister hatte gar keinen derartigen Brief geschrieben. Es war ein Fake-Brief. Irgendjemand hatte sich einen üblen Scherz erlaubt. Die Stadtverwaltung teilte mit: „Das Schreiben ist gefälscht, es handelt sich um kein Schreiben der Stadt Braunschweig.“ Sie kündigte eine Strafanzeige an. Der Oberbürgermeister, noch frisch im Amt, distanziere sich auch vom Stil und sprachlichen Gestus des Briefes. Bei der Absage des Schoduvel blieb es trotzdem – wegen Corona.

Nun haben sich die Karnevalisten auf die Suche nach dem mysteriösen Briefeschreiber begeben – natürlich mit einem Augenzwinkern. Und so sollte man sich, um nichts zu verpassen, am Sonntag unbedingt dazuschalten. Denn ein Detektiv wurde eingeschaltet, wie wir dem Till-Report entnehmen. „Till konnte in einer fremden Wagenbauhalle einen ersten Hinweis auf Machenschaften erheischen, die einen absonderlichen ,Karnevalszug’ erwarten lassen. Till bleibt dran!“, heißt es beim Komitee Braunschweiger Karneval in einer kryptischen Pressemitteilung.

Alle Ermittlungsergebnisse, so das Komitee, würden nunmehr am Sonntag zur eigentlichen Schoduvel-Zeit um 12.40 Uhr im Internet veröffentlicht – und zwar hier: http://till-report.de/

Mehr zum Braunschweiger Karneval in der Serie BZ-Prunksitzung: