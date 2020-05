Ausgebeutete „Helden“

Christina Lohner zur Pflege in der Corona-Krise

„Pfleger gehören meist nicht zu denen, die am lautesten für ihre eigenen Bedürfnisse schreien.“

Außerordentliche Krisen erfordern außerordentlichen Einsatz. Gerade zu Beginn der Corona-Krise mussten sich Krankenhäuser auf dramatische Patientenzahlen einstellen. In dieser drohenden Not durfte von Pflegern wie Ärzten erwartet werden, dass sie noch mehr Einsatz zeigen als ohnehin schon im üblichen Pflege-Alltag. Auch wenn es zusätzlich belastet, mussten sich die Fachkräfte auf längere Arbeitszeiten und teils andere Aufgaben einstellen, zumindest vorübergehend. Doch obwohl Politik und Bevölkerung den Einsatz der Fachkräfte immerhin – endlich mal – öffentlich loben, sieht es inzwischen so aus, als würde sich trotzdem wieder einmal nichts ändern für die Branche. Wäre der schlimmste Fall eingetreten, hätten die Verantwortlichen vermutlich weiterhin auf Geldmangel verwiesen. Da eine Infektionskatastrophe bisher ausblieb, fehlt nun wohl der nötige Druck für bessere Arbeitsbedingungen.

Es ist ein Skandal, dass offenbar manche Arbeitgeber ihre medizinischen Fachkräfte nicht einmal auf eine Infektion testen lassen, wenn sie Symptome haben. Dabei müssten sie bei dem hohen Ansteckungsrisiko sogar noch öfter getestet werden. Genauso skandalös ist die Bezahlung von Pflegern im Vergleich zu anderen Branchen. Kein Wunder, dass immer weniger Menschen bereit sind, sich zu diesen Konditionen für andere aufzuopfern – und sich gleich mit dazu. Viele halten die Belastung nicht ein ganzes Berufsleben lang aus. Wir brauchen deshalb neben höheren Gehältern endlich wieder mehr Personal in den Kliniken und Heimen, damit Pfleger ihre Arbeit leisten können, ohne kaputtzugehen. Menschen, die sich für diese Berufe entscheiden, gehören meist nicht zu denen, die am lautesten für ihre eigenen Bedürfnisse schreien. Deshalb muss die Politik dafür sorgen – eine einmalige Prämie reicht nicht. Sonst kollabiert unser Gesundheitssystem auch ohne riesige Zahl von Covid-19-Patienten.