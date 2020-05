„Wir brauchen regelmäßige Corona-Tests“

Eigentlich sollte der Ehrentag mit einem großen Straßenfest gefeiert werden: Am 8. Mai ist die Evangelisch-lutherische Diakonissenanstalt Marienstift in Braunschweig 150 Jahre alt geworden. Doch dann kam die Corona-Pandemie und hat die Pläne aller Beteiligten durcheinander gewirbelt. Die Feiern werden vertagt, die aktuellen Herausforderungen rücken in den Vordergrund. Tatsächlich bekommt gerade in der Krise das ethische und soziale, am christlichen Menschenbild orientierte Profil der Einrichtung mit angeschlossener Pflegeschule und Seniorenheimen eine besondere Bedeutung. Zum Jubiläum sprechen Rüdiger Becker (Direktor und Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Stiftung Neuerkerode), Wolfgang Jitschin (Geschäftsführer Krankenhaus Marienstift), Margrit Weithäuser (Leiterin des Ausbildungszentrums) und Ulrich Zerreßen (Geschäftsführer des Senioren- und Pflegezentrums Bethanien und St. Vinzenz) über den Krankenhaus- und Pflegealltag im Ausnahmezustand und über die Chancen, daraus für die Zukunft zu lernen.

Im Kampf gegen das Coronavirus stehen Ärzte und Pflegekräfte in der ersten Reihe. Sie müssen Patienten behandeln, Heimbewohner versorgen, diese, aber auch sich selbst vor einer Infektion schützen. Und das, obwohl der Fachkräftemangel den Einrichtungen ohnehin zu schaffen macht. Inwiefern hat die Corona-Krise den Notstand in Ihren Einrichtungen noch verschärft?

Rüdiger Becker: Tatsächlich hat sich die Situation schon seit Jahren zugespitzt. Ursache ist zum einen der demografische Wandel: Immer mehr alte Menschen müssen gepflegt werden und es gibt immer weniger junge Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Seit der Reform der Pflegeversicherung Mitte der 90er Jahre und der Öffnung des Marktes für private Dienste hat sich der Wettbewerb zwischen den Anbietern verschärft. Nur wenige, Caritas, Diakonie oder Awo, zahlen Tariflöhne. Andere Einrichtungen haben versucht, durch niedrigere Lohnkosten höhere Renditen zu erzielen. Darunter hat die Attraktivität des Berufes insgesamt gelitten. Auch auf den Stationen und in den Pflegeheimen fehlen Pflegekräfte.

In der Corona-Krise ist dieser Mangel nun in den Fokus gerückt: Plötzlich gelten Pflegekräfte als systemrelevant und auf einmal wird die Forderung nach einer gerechten und der Leistung angemessenen Bezahlung laut. Das geht am besten über Tarifverträge. Wenn es uns gelingt, diese flächendeckend einzuführen, wird auch der Beruf attraktiver und wir werden wieder mehr junge Menschen für die Pflege gewinnen. Wir sprechen doch gerade von den Helden des Alltag. Ich hoffe, wir vergessen diese Helden nicht allzu schnell, wenn die Krise wieder vorbei ist.

Die Bundesregierung hat eine Sonderzahlung für Pflegekräfte auf den Weg gebracht. Werten Sie das als Zeichen der Anerkennung?

Ulrich Zerreßen: Die Diskussion um diese Sonderzahlung ärgert mich seit Wochen. Da wird immer wieder gesagt, wie toll unsere Fachkräfte arbeiten und wie wichtig sie für unser System sind. Der Bundesfinanzminister verspricht ihnen eine Prämie von 1500 Euro – doch dann wird still und heimlich beschlossen, dass es nur 1000 Euro sein sollen und den Bundesländern überlassen, ob sie den Betrag um 500 Euro aufstocken. Es ist beschämend, wie mit diesem angeblich so wichtigen Personal umgegangen wird.

Becker: Entscheidend ist, dass wir eine dauerhaft bessere Bezahlung für die Pflegekräfte erreichen. Mehrere große Pflegeanbieter und –verbände in Niedersachsen sind für einen bundesweiten Tarifvertrag in der Pflege eingetreten, die nicht nur die Awo, Diakonie oder Caritas umfasst, sondern auch private Dienstleister. Doch das ist bislang gescheitert. Wir brauchen aber einen Tarifvertrag für alle Pflegekräfte, damit es nicht nur bei einer symbolischen Anerkennung bleibt – dafür sind die 1000 Euro natürlich besser als gar keine Anerkennung.

Steigende Infektionszahlen, dramatische Entwicklungen in Altenpflegeeinrichtungen, dazu Personal, das am Limit arbeitet – das hat die Nachrichten in den ersten Wochen der Krise geprägt. Hat sich die Lage in den Einrichtungen inzwischen wieder etwas entspannt?

Zerreßen: Die Belastung ist immer noch sehr hoch. Vor allem das Besuchs- und Kontaktverbot in den Heimen stellt die Pflegekräfte vor eine große Herausforderung: Die Bewohner dürfen nicht raus, sie bekommen keinen Besuch und wir haben alle Hände voll zu tun, die Folgen der sozialen Isolation aufzufangen. Dazu müssen wir immer hochkonzentriert sein – die Pflegekräfte müssen sich innerhalb und außerhalb der Einrichtung so schützen, dass sie sich nicht mit dem Coronavirus infizieren. Hinzu kommt, dass die Bewohner, die unter Quarantäne stehen, besonders behandelt werden müssen. Bis jetzt sind es 23 in Bethanien und St. Vinzenz. Wann immer eine Pflegekraft das Zimmer eines solchen Bewohners betritt, braucht er die volle Schutzausrüstung. Diese behindert einen bei der Arbeit, weil es schwierig ist, sich darin zu bewegen. Und schließlich kommt auch noch die Angst dazu, sich selbst oder die Bewohner zu infizieren. Wenn ein Bewohner in Quarantäne getestet wird, warten wir mitunter zwei bis drei Tage auf das Ergebnis.

Inwieweit können Sie denn Ihren Mitarbeitern ein Stück weit die Ungewissheit nehmen und regelmäßige Tests anbieten?

Zerreßen: Ich kann meinen Mitarbeitern momentan gar keinen Test anbieten. Ich sind ja schon froh, wenn wir die Bewohner getestet bekommen, die wir dem Gesundheitsamt melden. Aber auch da dauert es, bis wir ein Ergebnis vorliegen haben. Hinzu kommt, dass erst ein Hausarzt die Notwendigkeit für einen Test feststellen muss. Wenn dieser der Meinung ist, dass die Symptome nicht auf Corona zurückzuführen sind, dann gibt es auch keine Tests.

Woran liegt es, dass die Tests nicht gemacht werden können? Momentan ist ja ständig zu hören, dass die Testkapazitäten in Deutschland noch lange nicht ausgereizt sind. Können Sie diesen Widerspruch auflösen?

Zerreßen: Auch wenn der Hals kratzt und man das Gefühl hat, die Symptome könnten auf das Coronavirus hindeuten, wird nicht jeder getestet. Es müssen schon mehrere Symptome vorliegen. Doch die Frage muss in der Tat gestellt werden: Warum testet man nicht die Menschen, die am stärksten gefährdet sind? Also die Bewohner in den Heimen, wo sich das Virus zudem besonders schnell ausbreiten kann?

Sie würden sich also für verpflichtende, regelmäßige Tests in Pflegeeinrichtungen aussprechen?

Zerreßen: Auf jeden Fall! Sowohl die Bewohner als auch die Mitarbeiter sollten regelmäßig getestet werden. Das würde die Spannung erheblich aus dem Team nehmen. Bei den Fußball-Bundesliga-Vereinen klappt es ja auch mit den Tests.

Becker: Wir klagen regelmäßige Tests seit Wochen ein. Die Besuchsverbote könnten schneller wieder gelockert werden, wenn wir die Tests endlich bekämen. Aber bei diesem Thema gibt es leider noch keine Bewegung.

Stichwort Besuchsverbote: Sie erwähnten, dass diese auch zu einer erheblichen Belastung der Pflegekräfte führen, weil sie die fehlenden sozialen Kontakte der Bewohner durch eine besondere Fürsorge auffangen müssen. Wie gelingt Ihnen das?

Zerreßen: In Bethanien haben wir ein Besuchsfenster. Angehörige können außerhalb des Gebäudes über dieses geöffnete Fenster, das zusätzlich mit einer Plexiglasscheibe geschützt ist, Kontakt zu ihren Angehörigen aufnehmen. Auch haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass sie über Videotelefonate miteinander sprechen können. Und wir bieten ein gutes Betreuungsprogramm: Man kann im großen Park spazieren gehen und es gibt unser Café. Außerdem bieten wir mit dem Begleitenden Dienst ein abwechslungsreiches Programm an und die Bewohner erhalten jeden Tag eine kleine Überraschung. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Bewohner die Beschränkungen ganz gut akzeptieren. Sie wissen, dass sie zu der Risikogruppe gehören. Schwieriger ist es häufig für die Angehörigen, wenn sie ihre Lieben über Wochen nicht sehen können.

Wie gehen Sie im Krankenhaus mit dem Thema Besuchsverbot um?

Wolfgang Jitschin: Wir haben frühzeitig Entscheidungen getroffen, um die Sicherheit der Mitarbeiter und Patienten zu gewährleisten. Aber es gibt auch Ausnahmeregelungen: Auf der Palliativstation haben Angehörige weiterhin die Möglichkeit, Patienten zu begleiten. Auch auf der Geburtsstation haben wir es den Vätern ermöglicht, bei der Geburt dabei zu sein, damit sie diese wesentliche Phase im Leben der Familie miterleben können.

Die Krankenhäuser hatten ja nicht nur damit zu tun, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und mit knappen Personalressourcen umzugehen. Sie mussten auch umrüsten, um Platz für Covid-19-Patienten zu schaffen. Wie sieht die Lage jetzt in Ihrem Haus aus?

Jitschin: Tatsächlich macht uns – wie allen Krankenhäusern – der Fachkräftemangel zu schaffen, nicht nur in der Pflege, sondern auch in den Funktionsabteilungen oder in der Ärzteschaft. In der Corona-Krise hat sich das Problem zugespitzt, unter anderem weil Mitarbeiter krankheitsbedingt ausgefallen sind. Parallel mussten wir umstrukturieren, um Covid-19-Patienten im Krankenhaus unterbringen zu können. Wir haben zwei Stationen dafür hergerichtet, zusätzliche Atmungsgeräte angeschafft, unsere Kapazitäten an Beatmungsplätzen von 6 auf 33 Betten hochgefahren, Mitarbeiter geschult und Ärzte qualifiziert, damit sie Beatmungsgeräte bedienen können. Mittlerweile ist es so, dass die Zahl der Covid-19-Patienten rückläufig ist. Seit einigen Tagen haben wir keinen Patienten mehr im Haus. Gleichzeitig stellen wir fest, dass 30 Prozent weniger Notfallpatienten in unsere Aufnahme kommen. Im Moment ist die Situation im Krankenhaus also relativ entspannt.

Inwiefern ist nun eine Rückkehr zum Normalbetrieb möglich?

Jitschin: Ein Krankenhaus hat nicht nur eine stationäre, sondern auch eine ambulante Versorgung. Wir gehen jetzt dazu über, diese wieder aufzunehmen. Bei der stationären Versorgung dürfen wir aufgrund der aktuellen Situation nur notwendige medizinische Behandlungen durchführen. Da viele Patienten aber Behandlungen aufgeschoben haben, sind etliche Krankheitsbilder inzwischen akut geworden, so dass die Patienten in eine Notfallversorgung hineinrutschen. Wir kommen also zunehmend wieder in einen geregelten Betrieb hinein, strukturieren Stationen wieder um und nehmen Operationen wieder auf.

Zerreßen: Wir haben einen Hygieneplan ausgearbeitet und bei der Heimaufsicht der Stadt eingereicht, um die ersten Schritte zur Normalität einzuleiten. So sollen unter anderem Besuche im Haus unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich sein. Wir wollen außerdem im Erdgeschoss einen geschützten Bereich mit zahlreichen Sicherheitsvorkehrungen schaffen, wo sich Bewohner und Angehörige begegnen können. Außerdem sind Friseurbesuche im Haus wieder möglich. Natürlich muss der Schutz von Bewohnern und Personal gewährleistet bleiben, da ja weiterhin ein hohes Infektionsrisiko besteht.

Margrit Weithäuser: Das Kontakt- und Besuchsverbot macht deutlich, wie hoch die Bedeutung von sozialer Beziehung bei der Pflege ist. Der Aspekt war schon immer Kern der pflegerischen Arbeit. Ich hoffe, dass das auch nach der Krise eine wesentliche Rolle spielen wird und nicht durch den ökonomischen Druck in den Hintergrund rückt. Meine Hoffnung ist, dass wir eine neue Normalität erreichen mit einem erweiterten Blick auf die Pflegearbeit. Gute Pflege braucht nicht nur Zeit, sondern auch Zuwendung, den direkten Kontakt.

Kommen wir noch mal auf die Ursprünge Ihrer Einrichtungen zu sprechen. Zuwendung, der direkte Kontakt, christliche Werte – das gehörte zum Leitbild der Diakonissenanstalt. 150 Jahre nach deren Gründung – wie viele von den alten Idealen finden sich noch heute wieder?

Becker: Auch in schwierigen Zeiten wurden Werte wie Menschlichkeit und Anstand in den Einrichtungen gelebt. Im Dritten Reich hatte das Marienstift nach der Reichskristallnacht etwa verwundete jüdische Bürger aufgenommen, dafür wurde der Einrichtung der Bau von Luftschutzbunkern auf dem Gelände untersagt. In Konflikten sensibel und achtsam auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen, das zeichnet uns auch heute noch aus. Ein Beispiel: Seit der Abrechnung nach Fallpauschalen steigen bei gleichem Erlös die Kosten einer Klinik mit einer längeren Verweildauer eines Patienten im Krankenhaus. Das Fallpauschalensystem setzt daher für die Krankenhäuser einen wirtschaftlichen Anreiz, Patienten so früh wie möglich zu entlassen. Wir tun uns damit aber schwer, so dass die Mindestverweildauer bei uns häufiger überschritten wird. Wir folgen unserem Leitbild auch im Konflikt zwischen Ökonomie und sozialem Handeln, indem wir das Schicksal des Einzelnen nicht aus den Augen verlieren. Das können wir uns leisten, weil wir als gemeinnützige Einrichtung, als Stiftung, keine Aktionäre berücksichtigen müssen, die Geld aus unserem Unternehmen herausziehen.

Jitschin: Das Krankenhaus fühlt sich aufgrund seiner Tradition und seiner Werte den Menschen in besonderem Maße verpflichtet. So hat die Geburtshilfe bei uns im Haus einen großen Stellenwert. Diese ist heute im Gesundheitswesen schlecht finanziert. Die Krankenhäuser bekommen nur einen geringen Fallwert pro Frau und Kind, der nur knapp über einer ambulanten Leistung liegt. Trotzdem fördert unser Haus diesen Bereich besonders. In unserem Neubau wird auch die Geburtshilfe ausgebaut mit drei neuen Kreißsälen. Andere Träger, die gewinnorientierterarbeiten, ziehen sich aus diesem wichtigen Bereich dagegen zurück. Das Wirken der Diakonissen, ist auch heute noch im Krankenhaus zu spüren. Es ist unsere Aufgabe, diese Tradition weiterzuführen: Bei unseren Patientenbefragungen wird der Umgang miteinander, die persönliche Zuwendung und Ansprache sehr hoch bewertet. Das ist für uns ein wichtiges Qualitätsmerkmal.

Becker: Wir haben das Glück, dass viele Ehrenamtliche bei uns arbeiten und wir viele Spenden bekommen. Das macht uns auch ein Stück weit unabhängig. Die Menschen schätzen, was wir tun und es zeigt, dass unser Handeln richtig ist. Darauf sind wir sehr stolz.

Weithäuser: Die Weitsicht der Gründungsmitglieder zeigt sich auch darin, dass ein Stiftungszweck die Ausbildung des Pflegepersonals war. Noch heute schwingt im Ausbildungszentrum der Geist der Diakonissen und die Wertehaltung der Gesamteinrichtung mit. Entsprechend dem evangelischen Profil und dem christlichen Menschenbild erleben die Schüler ethisches, diakonisches und soziales Lernen als wichtige Bestandteile der Ausbildung. Das bringen sie dann in die Praxis ein.

