Kriegsende in Wolfsburg – Furcht der Besiegten vor ihren Opfern

Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht endete heute vor 75 Jahren der II. Weltkrieg in Europa und die Schreckensherrschaft der Nazis. Für die Stadt des KdF-Wagens, heute Wolfsburg, endete der Krieg bereits am 13. April 1945, als die 9. US-Army von Westen her kommend in der Stadt einrückte. Über die letzten Kriegstage und die folgenden Wochen schrieb der frühere Redaktionsleiter der Wolfsburger Nachrichten, Karl Heinz Schlange eine „Zeitung aus der Zeit ohne Zeitung.“ Wir berichten auszugsweise aus dieser Chronik, deren Existenz dem Institut für Stadtgeschichte nicht bekannt war und das sich eine Ausfertigung für ihre Sammlung erbeten hat.



Freitag, 6. April: Es machen sich in der Stadt des KdF-Wagens die ersten Zeichen des Näherrückens amerikanischer Panzerspitzen bemerkbar. Ab abends werden Lebensmittel für drei Wochen im Voraus verkauft.



Samstag, 7. April: Der Gaubefehlsstand Hannover bringt Nachrichten über den Kampf in der Stadt. All das beunruhigt die Bevölkerung.



Montag 9. April: Der Kreisbefehlsstand Braunschweig schaltet sich über den Drahtfunk hin und wieder in das Rundfunkprogramm ein. Abends meldet er Panzerspitzen bei Peine, Baddeckenstedt und Lutter am

In einem Lager hinter Stacheldraht stehen so genannte Fremdarbeiter. Foto: Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation

Barenberge. Die Dienstag-Nummer der in der Stadt des KdF-Wagens erscheinenden (Anmerkung: parteiamtlichen) Zeitung „Die Neue Zeit“ wird noch in Braunschweig gedruckt, kann aber nicht mehr befördert werden.



Dienstag, 10. April: 20.50 Uhr bis 20.55 Uhr gibt die Stadt des KdF-Wagens Panzeralarm. Eine halbe Stunde später ertönen westlich starke Detonationen, die als Brückensprengungen gedeutet werden. Dazwischen ist der Abschuss von Panzerfäusten zu hören. Bis mehr als eine Stunde nach Mitternacht ist aus Richtung Braunschweig und auch ostwärts davon Kanonendonner zu hören und das Blitzen des Mündungsfeuers von der Stadt des KdF-Wagens aus hinter Klieversberg und Rotheberg zu sehen.



Mittwoch, 11. April: Panzerspitzen sollen frühmorgens bei Mörse stehen. Mittags teilt der Luftschutzbefehlsstand des Volkswagenwerks mit, alle Dörfer ringsum seien besetzt. Vormittags rollt ein deutscher Panzerspähwagen durch die Stadt. Abends erzählt ein Mann, der mit dem Rad aus Fallersleben kommt, von der dortigen Besetzung.

Donnerstag, 12. April: Um 11.14 Uhr rollen ein amerikanischer Kübelwagen und ein Panzer durch die Moltkestraße (heute Schillerstraße), bleiben in der Richthofenstraße (ebenfalls heute Schillerstraße), Ecke Schlieffenstraße (Goethestraße) stehen und fahren in Richtung KdF-Halle zurück. Sie wurden von zwangsverschleppten Ausländern aus dem Lager freudig begrüßt. In der Mittagszeit spricht sich herum, dass die Ausländer im Lager unruhig geworden sind und möglicherweise Keller plündern würden. Überall werden nun die Sachen, die wegen der bisherigen Luftgefahr und besonders beim Panzeralarm in die Keller gebracht wurden, wieder heraufgeholt. Gegen 17 Uhr ruft der Lautsprecherwagen alle deutschen Männer zum Ledigenheim Stadtmitte. Viele kamen nicht, da angenommen wurde, dieser Befehl ginge noch von den bisherigen Machthabern aus. Dort wird von einem amerikanischen Offizier ein Ordnungsdienst gebildet, der nachts in Doppelstreifen die Straßen bewacht. Außer diesen Männern muss um 19 Uhr alles in den Häusern sein. Gegen 18 Uhr ist hinter den Häusern in der Moltkestraße ein einzelner amerikanischer Soldat, um den sich schnell eine Gruppe Neugieriger gebildet hat. Als auf der Mörser Straße Ausländer mit offenbarem Plünderungsgut in Richtung Lager gehen, nimmt er es ihnen ab.



Freitag, 13. April: Um die Mittagszeit und wiederholt im Laufe des Nachmittags ziehen starke motorisierte Nachschubkolonnen der amerikanischen Infanterie auf der Fallerslebener Straße ostwärts. Gleichzeitig kreisen einzelne langsame amerikanische Flugzeuge, durchschnittlich nur etwa 50 Meter hoch. Nachmittags hebt im Ausländerlager eine starke Schießerei an. Deutsche Männer sollen von den

Ein Erinnerungsfoto eines GI an die Einnahme der Stadt des KdF-Wagens. Foto: Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation

Ausländern in die Baracken gezogen und verprügelt worden sein. Um 19 Uhr gibt die Besatzungsbehörde durch Lautsprecherwagen bekannt, dass Deutsche und Ausländer von sofort bis Sonnenaufgang nicht auf den Straßen sein sollen.



Samstag, 14. April: Ein Lautsprecherwagen gibt als Anordnung des Besatzungskommandaten von Fallersleben bekannt, dass Schuss- und Stichwaffen der Zivilbevölkerung an bestimmten Sammelstellen abzugeben sind, dass die Ausgangszeit von 7 bis 19 Uhr festgesetzt wird und dass Plünderer erschossen werden. Von ungefähr 16.30 Uhr bis 17 Uhr kämpfen im Russenlager zwei Maschinengewehre gegeneinander, dazwischen Gewehrschüsse.



Sonntag, 15. April: Kurz nach 7 Uhr fallen etwa ein Dutzend Bomben von Einzelflugzeugen auf Nordsteimke, kurz nach 9 Uhr wenige auf Vorsfelde. Es sollen deutsche Flugzeuge amerikanische Nachschubzentren angegriffen haben. Nach 8 Uhr fallen wieder Schüsse im Russenlager. Die Russen sollen, nachdem sie die Nacht zum Sonnabend die Diensträume im Bahnhof und die Bank der Deutschen Arbeit demolierten, das Gasthaus Suhlgarten geplündert haben. Nach 14 Uhr sind Schlägereien und Schießereien auf dem Gelände zwischen Russenlager und Stadtviertel Schillerteich. Es gibt eine Anzahl Tote. Abends werden die Haustüren mit schweren Balken verbarrikadiert.



Montag 16. April: Um die Mittagszeit gibt der Lautsprecherwagen bekannt, dass alle Waffen aus dem Besitzt der Zivilbevölkerung nun sofort abzugeben sind, und zwar in den Sammelstellen Hotel Steimker Berg, Ledigenheim Stadtmitte und Schloss Wolfsburg. Diese drei Stellen sollen, nachdem schon am Sonnabend das ehemalige Kaliwerk-Verwaltungsgebäude am Schachtweg hatte geräumt werden müssen, als Quartiere dienen. Die Waffen der Ausländer seien ebenfalls eingesammelt worden.



Dienstag 17. April: Alle arbeitslosen Männer ab 14 Jahren müssen sich von 9 bis 12 Uhr in dem Verwaltungsgebäude der Neuland-Siedlungsgesellschaft melden. Es erfolgt vorerst nur eine bloße Erfassung. Die amerikanischen Truppen, die in den Häusern der unteren Moltkestraße und in denen links vom Ledigenheim einquartiert waren – die Bewohner hatten am Abend vorher die Wohnungen räumen müssen und waren in den Baracken des bisherigen SS-Lagers, zum Teil auch im Ledigenheim untergebracht – verlassen die Stadt wieder, weil es Fronttruppen sind. Die vorgesehene Besatzung soll in einigen Tagen eintreffen. Abends scheinen ostwärts und nördlich von uns Bomben zu fallen. Es ist aber, wie sich für die unruhigen Nerven erst später herausstellt, ein Gewitter.



Donnerstag, 19. April: Nachmittags werden Handzettel verteilt, auf denen fünf Punkte vermerkt sind, und zwar:

1. Alle sichergestellten Warenbestände müssen binnen 48 Stunden im Ledigenheim Stadtmitte abgeliefert werden. Es heißt, dass aufgrund falscher Mitteilungen in den letzten Tagen Lebensmittel, Kartoffeln, Bettstellen, Porzellan und verschiedene Einrichtungsgegenstände auch von der deutschen Bevölkerung sich angeeignet worden sind.

2. der Verbrauch elektrischer Energie ist auf das Äußerste einzuschränken.

3. die Versorgung mit Lebensmitteln wird vom Arbeitseinsatz für lebenswichtige Aufgaben abhängig gemacht.

4. (...)

5. Dem durch eine weiße Armbinde kenntlich gemachten Ordnungsdienst – der vom Bürgermeister eingesetzt ist –, ist unbedingt in allen Weisungen Folge zu leisten.



Freitag, 20. April: Vormittags müssen sich alle kinderlosen Frauen ab 14 Jahren auf dem Arbeitsamt melden. Vormittags sind dauernd Überflüge von Flugzeuggeschwadern über der Stadt.



Samstag, 21. April: Zehn Minuten nach Mitternacht ist von Osten her starkes Schießen zu vernehmen, das die ganze Nacht anhält. Anscheinend schießt Flak auf Flugzeuge, immer wieder ist Motorengeräusch in der Luft zu hören. Gerüchteweise verlautet, deutsche Panzer stünden schon bei Fallersleben; andere sagen, ohne die Richtung anzugeben, „acht Kilometer von hier“.



Sonntag, 22. April: Der Sender Luxemburg meldet von einem am Sonnabend stattgefundenen deutschen Gegenstoß nordöstlich von Braunschweig, der eingekesselt und zerschlagen wurde.



Montag, 23. April: Gegen 11 Uhr tönt verschiedentlich, zwei oder frei Mal, aus Richtung Klieversberg Maschinengewehr-Geknatter, aus Richtung Barackenlager ein Einzelschuss. Von den Dörfern der Umgebung wird in den letzten Tagen berichtet, die Ausländer aus den Lagern holten den Bauern das Vieh aus den Ställen. Die Bäckereien erhalten französische Soldaten als Wachen gegen Plünderer.



Dienstag, 24. April: Vormittags wird ein Handzettel verteilt. Er enthält den Aufruf des Bürgermeisters an weibliche Personen von 14 bis 45 Jahren zur Arbeit vor allem in der Großküche und fordert auf der Rückseite – unterzeichnet vom kommandierenden Offizier, Captain Lee – deutsche Wehrmachtsangehörige, die sich in der Stadt in zivil aufhalten, zur Meldung bis zum nächsten Mittag auf und bedroht diejenigen, die deutsche Soldaten beherbergen, mit Bestrafung nach amerikanischem Gesetz. Nachmittags schießen amerikanische Soldaten auf dem Schillerteich nach Wassergeflügel; viele wissen nicht, was die Schüsse bedeuten und denken an erneute Unruhen.



Mittwoch, 25. April: An den Häusern werden rote Zettel angeschlagen, die in fünf Sprachen – englisch, deutsch, russisch, italienisch und französisch – verkünden: „Plündern wird mit Erschießen bestraft“.



Donnerstag, 26. April: Mittags werden an den Haustüren grüne Querplakate angeschlagen, auf denen verkündet wird: Diese Gebäude stehen unter dem Schutz der Allied Military Government – Plünderer werden erschossen.“ Abends erscheinen an Schaufenstern weiße Zettel. Auf ihnen wird bekanntgegeben: Die Ausgehzeit ist von 6.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Umherstehen auf den Straßen wird verboten. Das Betreten von Militärstraßen ist ganz untersagt. Autos dürfen nur mit Bescheinigung benutzt werden. In den Sperrstunden ist nur Ärzten, Hebammen und Geistlichen das Verlassen der Häuser gestattet.



Freitag, 27. April: Im Ledigenheim Stadtmitte sind wieder Soldaten eingezogen. Außen steht ein Schild mit der Aufschrift „Highland“ – es muss also wohl eine schottische Truppe sein.



Samstag, 28. April: Über Anschläge wird die Ausgabe von Lebensmittelkarten bekanntgemacht. Abends spielen die Soldaten – wie an vielen weiteren Abenden auch – vor dem Ledigenheim Ball, wobei ein großer Trubel durch die Jugend herrscht.



Montag , 30. April: Es wird mit der Ausgabe der neuen Lebensmittelkarten begonnen. Seit einigen Tagen werden Männer zur Straßeninstandsetzung an verschiedenen Stellen des Kreises Gifhorn und zu Aufräumungsarbeiten im bisherigen Konzentrationslager eingesetzt.



Dienstag, 1. Mai: Es erscheint ein mehrsprachiger Anschlag, der Mittwoch, 2. Mai, nachmittags 17 Uhr als letzte Frist zur Waffenabgabe ansetzt. Auf der Ludendorffstraße (Heinrich-Heine-Straße) fahren viel Panzer und Lastfahrzeuge. Die Ausländer sollen den 1. Mai feiern, besonders durch eine große Veranstaltung in der Halle.



Mittwoch, 2. Mai: An einigen Eingangsstraßen zur Stadt nehmen amerikanische Soldaten eine Ausweiskontrolle vor. Es sollen zahlreiche Personen verhaftet worden sein zum mehrtägigem Verhör.



Donnerstag, 3. Mai: Wieder, wie oft in letzter Zeit, wurden Kinder durch einen gefundenen Sprengkörper verletzt.



Freitag, 4. Mai: Das hiesige Barackenlager wird als Durchgangslager für die Ausländer aus der Umgebung, die in ihre Heimat zurücktransportiert werden, eingerichtet.



Samstag, 5. Mai: Gegen Mittag erhält die Gaststätte „Am Hohenstein“ Einquartierung. Damit entfällt auch die letzte Möglichkeit in der Stadt, in einer Gaststätte zu essen. Vorher musste dort, da es Kleinlebensmittelabschnitte nicht gibt, Fett in natura abgegeben werden.



Sonntag, 6. Mai: Es wird erzählt, ab heute wäre das Radfahren verboten, auch für die Russen, die viele Fahrräder weggenommen hätten.



Montag, 7. Mai: Vormittags brennt die Halle ab. Ausländer, die in ihre untergebracht waren, sollen unvorsichtig mit Feuer umgegangen sein. Abends werden an den Haustüren grüne Zettel angebracht mit der Aufforderung von Captain Lee, für den Abtransport der Ausländer bis Dienstagabend alle Militärdecken aus Privatbesitz abzuliefern.



Dienstag, 8. Mai: Es gibt Fleisch und Wurst auf die neuen Lebensmittelkarten. Aus Braunschweig wird berichtet, schon seit etwa 14 Tagen erscheinende die Landeszeitung wieder. Nachdem gestern wenig Fahrräder zu sehen waren, sind sie heute zahlreicher zu bemerken.