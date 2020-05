Der 8. Mai – er wird als Tag der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialsmus angesehen. Doch für die Stadt Peine hat der Zweite Weltkrieg nicht am 8. Mai 1945 geendet, sondern bereits am 10. April 1945: An dem Tag wurde die Fuhsestadt kampflos den amerikanischen Soldaten übergeben.

Hans Oelke hat den 8. Mai 1945 als Achtjähriger in Peine hautnah miterlebt – er erzählt: „Die ganze Stadt war an dem Tag voll mit amerikanischen Panzern und Jeeps, so viele Fahrzeuge auf einmal hatte ich zuvor noch nie gesehen – ich war völlig beeindruckt. Doch dann schossen die Sherman-Panzer der Reihe nach Salut – mitten in die Baumspitzen der Kastanienallee. Eine riesige Rauchwolke zog über den Sandplatz – und ich nahm Reißaus, denn ich dachte, der Krieg geht wieder los.“

Wegen der Corona-Krise fällt die für Freitag, 8. Mai, geplante Gedenkveranstaltung der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten“ (VVN-BdA) im Kreisverband Peine am Mahnmal am Peiner Herzberg aus. Stattdessen ruft der SPD-Kernstadt-Vorsitzende Julius Schneider dazu auf, am morgigen Freitag Blumen an dem Mahnmal niederzulegen, um dem Kriegsende zu gedenken. „Am 8. Mai 1945 ist Deutschland vom Faschismus befreit worden. Daraus erwächst für uns heute die Verantwortung faschistisches Gedankengut frühzeitig zu bekämpfen, damit es nie wieder einen solchen Terrorstaat in Deutschland geben wird“, macht Schneider seine Motivation deutlich.