Salzgitter erinnert ans Kriegsende 1945

Lebenstedt. Das Ende der Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren ist für die Stadt am Freitag Anlass, an die Befreiung vom Nationalsozialismus zu erinnern.

Vertreter von Stadt, Gewerkschaften und Geschichtsforschung haben auf dem Gelände der Gedenkstätte Friedhof Jammertal in Lebenstedt an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Anlässlich des 8. Mai 1945, der sich am Freitag zum 75. Mal jährt, gedachten sie der Befreiung vom Nationalsozialismus: Matthias Wilhelm, 1. Bevollmächtigter der IG Metall, Hasan Cakir, Betriebsratschef der Salzgitter Flachstahl, Oberbürgermeister Frank Klingebiel und Maike Weth, Leiterin der Gedenkstätte KZ Drütte. Zugleich erinnert eine Filmberichterstattung an den historisch bedeutsamen Tag.

OB Klingebiel sprach sich dafür aus, dass der 8. Mai für zweierlei Anlass sein sollte: „Mahnung dafür, dass nie wieder Krieg in Europa stattfinden soll, und Hoffnung für Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, christliche Nächstenliebe und vor allem für die Unantastbarkeit der Menschenwürde“. Er erinnerte daran, dass der 8. Mai für die zweite Geburtsstunde der Stadt Salzgitter stehe und dass die Einwohner durch ihre engen und langjährigen Verbindungen zu den Partnerstädten Créteil (Frankreich), Swindon (England) und Staryj Oskol (Russland) einen Beitrag zu 75 Jahre Frieden in Europa geleistet hätten. „Aus Kriegsgegnern wurden Freunde,“ stellte der OB erfreut fest. Gedenkstättenleiterin Weth erinnerte daran, dass die Gründungsgeschichte der Stadt „vor allem auf dem Rücken von Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen aufgebaut wurde.“ Viele von ihnen hätten das Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr erlebt. Betriebsratschef Cakir rückte seine tiefe Trauer darüber aus, den 75. Jahrestag angesichts der Corona-Krise nicht in der gebotenen Form würdigen zu können. „75 Jahre in Frieden leben zu können“, sagte er, „sollten für uns alle – jung und alt -- Grund genug sein, alles dafür zu tun, dass jene grausame Zeit nie wiederkommt“. IG-Metall-Chef Wilhelm betonte, damit sich NS-Geschichte nicht wiederhole, setze sich die Gewerkschaft konsequent für die Achtung von Menschenwürde, Respekt, Solidarität, die Erhalt der Demokratie sowie Bildung und Soziales ein. Die IG Metall unterstützt überdies die Forderung, den 8. Mai zum Feiertag zu erklären. Die Filmberichterstattung zum Gedenktag in Salzgitter zeigt TV 38 heute in der Sendung um 19 Uhr und als Langfassung am 13. Mai, 19.10 und 21.10 Uhr. Mehr zum Thema Kriegsende lesen Sie hier: 75 Jahre Kriegsende- Halten wir inne