Die Straßen werden wieder voller, auch in unserer Region. Das stufenweise Hochfahren der Wirtschaft und des Schulbetriebs, ist auch an den Verkehrsströmen messbar. Die Mobilität der Menschen nimmt zu. Es wird wieder mehr gependelt, zur Arbeit und auch zur Schule. Das Ende des totalen Corona-Shutdowns wirft aber auch neue Fragen auf, die sich zu Beginn der Einschränkungen nicht stellten. Die Frage der Leserin nach der Handhabung, wie Fahrgemeinschaften in Zeiten einer grassierenden Pandemie und strengen Abstandsregeln gebildet werden sollen, ist so eine.

Niedersachsen hat in seiner Corona-Verordnung kein Verbot der Bildung von Fahrgemeinschaften erlassen. Es gebe keine Vorschrift, erklärte eine Sprecherin des Landesgesundheitsministeriums gegenüber unserer Zeitung. Damit befindet sich das Land in guter Gesellschaft. So hat auch Bayern auf einen solchen „Fahrgemeinschaften“-Erlass verzichtet, obwohl das Bundesland mit einer Ausgehbeschränkung im März sehr weitreichend auf die Corona-Pandemie reagiert hatte. Die Ministeriumssprecherin in Hannover spricht allenfalls von einer Empfehlung, nicht mit mehreren Personen ein Auto zu nutzen, sollten diese keine Mitglieder eines gemeinsamen Hausstand sein. Das Gebot gelte sowohl für den gemeinsamen Weg zur Arbeit als auch für Formen des elterlichen Schultransports. Ein Verbot sei nicht zielführend, denn: „Handelt es sich bei dem Mitfahrer beispielsweise um einen Kollegen, mit dem man auf der Arbeit ständig im Austausch ist, wird spätestens hier die Kontaktbeschränkung ad absurdum geführt“, erklärte die Sprecherin.

Im Auto möglichst auf Abstand sitzen

Niedersachsen setze daher auf die Vernunft der Menschen. „Es gilt weiter, die Kontakte auf ein Mindestmaß zu beschränken, auch auf dem Weg zur Arbeit. Fünf Menschen in einem Auto sind definitiv zu viel.“ Wer die Mitnahme von Personen im eigenen Auto nicht verhindern könne, solle dort den größtmöglichen Abstand zwischen Fahrer und Mitfahrern gewährleisten. Mitfahrer sollten im Zweifel die beiden am Fenster gelegenen Plätze auf der Rückbank nutzen. Eine Pflicht, einen Nasen-Mund-Schutz zu tragen, gebe es bei Privatfahrten nicht. Anders sei das im Taxi.

Auf die Frage, wie Schüler am kontaktlosesten zur Schule kommen sollten, erklärt das Ministerium. „Es gibt keinen ersichtlichen Grund, den Öffentlichen Nahverkehr nicht zu nehmen und auf Elterntaxis zu setzen.“ Die Schülerbeförderung werde im Land gewährleistet. Und die Abstandsregeln könnten dort, auch weil aktuell nur wenige Schüler in den Schulgebäuden unterrichtet würden, eingehalten werden.

Warum die Leserin womöglich irritiert ist, wird klar, wenn man die Aussagen der Bundesregierung dagegen stellt. Diese beruft sich beim Gesundheitsschutz auf die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI). So wird die Frage nach der Bildung von Fahrgemeinschaften auf ihrer Homepage mit großer Absolutheit beantwortet: „Es darf höchstens noch eine weitere Person im Auto befördert werden.“ Und: „Bilden Sie, wenn möglich, keine Fahrgemeinschaften. Denn je mehr Personen im Auto sitzen, desto höher ist die Ansteckungsgefahr.“

Das Bundesarbeitsministerium gibt keine Empfehlungen zu diesem Thema ab, erklärt Sprecher Dominik Ehrentraut unserer Zeitung. Für die von Hubertus Heil (SPD) geleitete Behörde seien die empfohlenen innerbetrieblichen Arbeitschutzstandards maßgeblich. In Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat sie einen Zehn-Punkte-Katalog erstellt. Unter Punkt vier heißt es: „Abläufe werden so organisiert, dass die Beschäftigten möglichst wenig direkten Kontakt zueinander haben! Schichtwechsel, Pausen oder Anwesenheiten im Büro werden durch geeignete organisatorische Maßnahmen entzerrt, Kontakte der Beschäftigten untereinander werden im Rahmen der Schichtplangestaltung auf ein Minimum reduziert.“ Wie Arbeitnehmer zum Arbeitsplatz kommen, ist nicht geregelt. Ein Freibrief für kollektives Anreisen klingt allerdings anders.

Polizei ahndet Kontaktverstöße im Straßenverkehr wie im öffentlichen Raum

Grau ist alle Theorie: In der Praxis werden Verstöße gegen die Kontaktbeschränkung mit teilweise saftigen Bußgeldern belegt. Bei der Verkehrsüberwachung würden dieselben Vorgaben gelten, die auch bei der Überwachung im öffentlichen Raum bestünden, sagt Dirk Oppermann von der Polizeiinspektion Braunschweig. Ausnahmen gebe es für Familien beziehungsweise Wohngemeinschaften und berufsbedingte Fahrten. Davon sei die An-und Abreise zur Arbeit aber ausgenommen, so der Polizeisprecher. Heißt übersetzt: Mehrere Handwerker, die während der Arbeitszeit zu einem Termin ausrücken, dürfen ein gemeinsames Fahrzeug nutzen. Fahren dieselben Personen zusammen zur Arbeit, droht ein Bußgeld.

„Unsere Beamten haben immer die Verhältnismäßigkeit ihrer Maßnahmen im Blick und dürfen auch danach handeln“, sagt Oppermann. Straßensperren, um die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren, seien kein Gebot der Stunde. Der Großteil, der gegen die Corona-Auflagen verstoße, sei zuvor wegen anderer Vergehen kontrolliert worden. Bei Geschwindigkeitsverstößen werde, wenn nötig, in Stichproben auch die Kontaktbeschränkung überprüft.