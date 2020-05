Die Anspannung ist ähnlich groß wie am letzten Tag der Sommerferien: Die Schultasche ist gepackt. Sind alle Bücher verstaut? Ein letzter Kontrollblick. Und doch ist das Gefühl ein anderes.

Der Elternbrief zu den neuen Hygieneregeln ist unterschrieben und verschwindet in der sogenannten Postmappe. Die Alltagsmaske ist in einer kleinen Tüte und kommt nun ebenfalls in den Rucksack. So wie die Handcreme, die auf Empfehlung der Schwülperaner Grundschule mitgenommen wird. An diesem Sonntag also enden die Corona-Ferien für meinen Sohn. Als Viertklässler darf er nach sieben Wochen wieder in die Schule. Der Präsenzunterricht startet in Niedersachsen für die rund 70.000 Mädchen und Jungs, die im Sommer auf die weiterführende Schule wechseln.

Das Homeschooling war eine Herausforderung für uns alle. Die Disziplin ist nicht immer dieselbe gewesen – Mitschüler und Lehrer fehlten einfach. Die Vorstellung vom Lernen war oft eine andere bei uns. Geschafft haben wir es trotzdem. Irgendwie.

Nun also fährt unser Zehnjähriger zumindest an jedem zweiten Tag wieder zur Schule. Drei Möglichkeiten hatte das Kultusministerium für den Schulstart in den Ring geworfen: wochenweiser Wechsel, Tausch alle drei Tage oder eben tageweise. Der Alltag mit seinen Klassenkameraden wird ein neuer sein – das ist schon vor dem ersten Schultag klar.

In zwei Gruppen sind die Mädchen und Jungen dieser vierten Klasse eingeteilt. Die Fächer Deutsch, Mathe, Englisch, Sachkunde stehen auf dem Plan. Für dreieinhalb Stunden am Tag. Sportunterricht wird es nicht geben. Die Pausenzeiten sind geregelt, auf dem Schulhof gibt es Markierungen für jede der Vierten.

Die Maske und die Handcreme gehören in den kommenden Wochen wie die Bücher und Hefte mit in den Schulrucksack. Foto: Katharina Keller

Oberstes Gebot: Berührungspunkte in jedem Fall vermeiden. Aus diesem Grund besprechen wir am Sonntagabend noch einmal die wichtigsten Regeln, die uns die Schule geschickt hat. „Keine Berührungen, Bussi-Bussi oder Ghetto-Faust“ steht da unter anderem. Oder: Jacken über den Stuhl hängen und nicht an die Garderobe, alle Schulsachen wieder mit nach Hause nehmen. Andere Empfehlungen davon – das regelmäßige Händewaschen etwa – haben wir uns seit Mitte März natürlich schon antrainiert.

Montag, 6.45 Uhr. Der Wecker klingelt. Das erste Mal seit dem 13. März. Mein Sohn ist bereits wach. „Wie hast du geschlafen?“, frage ich ihn und bin selbst etwas nervös. „Eigentlich ganz gut“, murmelt er. Beim Frühstück sprechen wir noch einmal über die Hygieneregeln. „Gefühlt war ich vor 30 Jahren das letzte Mal in der Schule“, sagt er. Den Plan, mit dem Rad zur Schule zu fahren, verwerfen wir kurzfristig. Es regnet – und das Plakat für die Buchpräsentation soll trocken bleiben. Also nehmen wir heute ausnahmsweise das Auto. Busse kommen uns entgegen. Kaum einer sitzt drin.

Wir sind früh dran. Wenige Schüler sind 20 Minuten vor Schulbeginn da. Die Klassenlehrerin wartet aber bereits an einer der vielen weißen Abstandslinien auf dem Schulhof auf ihre Schützlinge. Denn das Betreten des Gebäudes ist nicht so ohne Weiteres erlaubt.

Sie winkt und lächelt, als sie uns sieht. Und zieht sich die Alltagsmaske schließlich über. Ein Muss ist der Schutz in der Schule nicht. Im Unterricht ist das Tragen nicht erforderlich. In den Pausen steht es den Grundschülern frei, sie zu tragen. „Viel Spaß“, rufe ich meinem Sohn am Zaun stehend hinterher und bleibe noch einen Augenblick stehen. Er stoppt schließlich an einer Linie und muss dort auf seine neun Mitstreiter warten. Es geht los, wenn seine Lehrerin es sagt. Das Klingeln zählt in den kommenden Wochen nicht. Ähnlich wie am ersten Tag nach den großen Ferien steht auch an diesem Montag ein etwas anderer Unterricht an. Erstmal ankommen. Erzählen, wie die vergangenen Wochen so waren. „Ich fand es richtig toll, dass ich die anderen wiedergesehen habe“, freut sich mein Sohn nach Schulschluss. Merkwürdig sei es trotzdem alles, stellt er fest. Vor allem, dass in einer Parallelklasse nur Mädchen in der Gruppe seien. Ich muss schmunzeln und bin erleichtert, dass das für ihn scheinbar die größte Veränderung ist. Die Anspannung weicht allmählich.

