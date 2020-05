Warum ich das „Vergnügen“ hatte im Bombentrichter zu baden, bin ich Euch eine Erklärung schuldig. Circa zwei Kilometer von unserem Haus war eine Abräumhalde.

Diese Halde war das Gelände der Erzgrube. Abraum ist der minderwertige Anteil von Erzlagern. Da er kein Erz enthält, wird er auf einer Halde abgelagert. So entstand ein Gelände von zwei Quadratmetern.

Eines Nachts (so Mitte November) 1942 warfen amerikanische Bomber einige Bomben auf diese Halde. Zum Glück fielen sie nicht auf unsere nur zwei Kilometer entfernte Straße. Diese Bombenabwürfe waren Notbehelfe. Die Bomber wurden von der Flak beschossen. In solchen Momenten mussten die Bomber sich ihrer Last entledigen, um manövrierfähig zu sein. Das geschah in jener Nacht und auf diese Weise entstanden besagte Trichter.

Im Winter waren diese Trichter, die mit Grundwasser gefüllt waren, jeder ein mittelgroßer Teich, zugefroren und boten uns eine schöne Eisfläche zum Schlittschuhlaufen. Im Sommer badeten wir in den Bombentrichtern. Da wir alle gute Schlittschuhläufer waren, beschlossen wir, Eishockey zu spielen.

So auch an einem frostigen Dezembermorgen 1942. Solche Teiche – wie Sie sicher auch wissen – sind an den Rändern stark zugefroren, aber die Mitte ist nur mit einer dünnen Eisschicht bedeckt. Wir begannen unser Spiel und es ging kräftig los. Auch ich versuchte für „meine Mannschaft“, jeweils 3 Mann, Punkte zu schießen. Kurzum: Im sportlichen Eifer bei der Rückwärtsdrehung merkte ich, dass ich keinen Grund mehr unter den Kufen hatte. Plötzlich spürte ich erst eine eiskalte Dusche und anschließend wurde es mir heiß. Sie haben es schon geahnt. Ich bin in der Mitte unseres Kraters eingebrochen. Ich kam mit den Füßen auf den Grund, zirka zwei Meter tief, und tauchte mit glasigen Blick wieder auf.

Meine Freunde streckten mir ihre Hockey-Schläger entgegen, an die ich mich festklammerte und zogen mich auf die tragende Eisschicht. Da stand ich nun auf dem Eis, total durchnässt bei minus zwölf Grad.

Wie eingangs schon erwähnt, hatte ich zwei Kilometer zu laufen. Ich raste los, mit den Schlittschuhen an den Füßen, so konnte ich noch gleiten. Mein Freund, der auch mein Nachbar war, lief schon vorweg, um mich zuhause anzukündigen. Als ich in unsere Straße einbog, musste ich erst am Haus des Nachbarn vorbei und da stand schon meine Nachbarin und sagte: „Fritz, komm zu uns, ich habe heute Waschtag und ich lasse schon heißes Wasser in die Badewanne ein. Deiner Mutter sage ich gleich Bescheid. Bei euch gibt es bestimmt keine warme Badewanne.“ Kurzum: ohne zu überlegen ging ich an der Hand der Nachbarin ins Badezimmer. Ruckzuck war ich entkleidet und glitt in die mit warmem Wasser gefüllte Wanne. Ich war ja unter den eiskalten Klamotten, trotz des Frostes, total verschwitzt. Später hörte ich von den Erwachsenen, dass das heiße Bad mir eine böse Lungenentzündung erspart hatte.

In dem Moment, in dem ich im warmen Wasser lag, habe ich gleich an meine Mutter gedacht. Sie war bestimmt nicht darüber erfreut, dass ich bei Nachbarn in der Wanne lag. In dem Moment kam meine Mutter gefolgt von der Nachbarin ins Bad. Ich spürte einen vorwurfsvollen Blick meiner Mutter und wusste ihn zu deuten. Aber natürlich hatten die beiden Frauen vorher schon ausgiebig unterhalten und Mutter sagte: „Schön, dass Frau F. gerade Waschtag hatte, aber ich hätte dich auch gleich ins Bett gepackt und ein heißer Lindenblütentee soll sehr gut sein. Bedanke dich bei unserer netten Frau F. und zum Dank kannst du ihr ja im Frühjahr im Garten helfen, zum Beispiel beim Umgraben oder Pflanzen Gießen.“

Ich hatte nach diesem Wechselbad keinerlei Beschwerden. Das stellte eine Überraschung dar. Ich war nämlich gesundheitlich vorbelastet. Als Achtjähriger im November 1938, in der Pogromnacht, war ich an einer doppelseitigen Lungenentzündung erkrankt und lag mit hohem Fieber und dem Tode nah im Bett.

Wir wohnten seinerzeit in Beuthen. Die Synagogen und jüdischen Geschäfte brannten, es roch stark nach Rauch. Ich hatte meine Mutter trotz des Fiebers gefragt, ob es brennt. Meine Mutter sagte, ja, es brennt in der Stadt, aber über die Ursache verlor sie kein Wort. Auch ich drohte ein indirektes Opfer der Naziuntat zu werden. Wie Mutter mir später erzählte waren zwei Ärzte nicht gekommen. Meine Situation wurde zunehmend bedrohlich. Schließlich kam ein junger, netter Arzt. Er tröstete meine Mutter, die älteren Kollegen waren wohl verhindert. Aber er würde sein Bestes versuchen. Ich bekam eine Spritze gegen das hohe Fieber und meine Mutter den Auftrag, Quarkumschläge anzubringen, solange bis das Fieber zurückgehen würde. Es muss wohl gewirkt haben, denn am nächsten Morgen fühlte ich mich schon besser und bald darauf konnte ich schon aufstehen.

Irgendwann habe ich erfahren, dass dieser junge Arzt ein Jude war. In dieser Nacht war es lebensgefährlich für ihn. Ich habe oft an meinen Lebensretter gedacht und ihm alles Gute gewünscht. Richtig bewusst wurde mir die ganze Tragik erst nach dem Kriegsende 1945. Meine Eltern haben von dem Arzt nichts mehr gehört.