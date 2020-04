Verstoß gegen Maskenpflicht in Wolfsburg kostet 50 Euro

Wer in Wolfsburg beim Einkaufen, im Rathaus, im Bus oder beim Arzt keine Maske vor Mund und Nase trägt, dem droht ein Bußgeld von 50 Euro. Allerdings erst ab dem 27. April. Eine Woche haben die Menschen Zeit, sich an die seit Montag in unserer Stadt geltende Maskenpflicht zu gewöhnen, die zunächst bis zum 6. Mai ausgesprochen wurde.

An vielen Ausgabestellen bildeten sich am Montag teilweise meterlange Schlangen. Aufatmen können die Einzelhändler: Seit Montag dürfen sie – mit Einschränkungen – ihre Geschäfte wieder öffnen.

Nachfrage ist explodiert

Karsten Holz ist Inhaber der Neuen Apotheke in Detmerode und Vorsitzender des Bezirks Wolfsburg-Gifhorn des Landesapothekerverbandes. Er fühlte sich von der am Samstagnachmittag vom Krisenstab der Stadt verfügten Maskenpflicht überrumpelt. „Die Nachfrage ist explodiert“, sagte Holz. Er habe leider nicht genügend Schutzmasken für alle Kunden vorrätig gehabt. Vereinzelt seien Mitarbeiter von Kunden deswegen sogar beschimpft worden. „Ich finde es schwierig, so etwas anzuordnen, wenn die Versorgung nicht steht“, meinte Holz. Der Apotheker hat bei der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) Nachschub geordert. Ein Mundschutz allein, darauf weist Holz explizit hin, biete keinen Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus: „Abstand halten und häufiges Händewaschen sind entscheidend.“

An vielen Stellen in der Stadt wurden Masken verkauft, so wie hier vor dem Rathaus. Foto: Darius Simka / regios24

Lange Schlange beim VfL

Auch am Rathaus, in den Verkaufsstellen der Wolfsburger Verkehrs-GmbH, in Drogerien und im Einzelhandel wurden Masken ausgegeben. Kinder unter sechs Jahren sind generell von der Pflicht ausgenommen. Erlaubt ist auch, zunächst einen Schal oder ein Tuch zu benutzen. Hoch im Kurs stehen nach wie vor selbst genähte Masken. Ein absoluter Renner waren die grün-weißen Masken des VfL Wolfsburg.

Insgesamt 3000 Masken wurden am vergangenen Freitag und Montag am Nachwuchsleistungszentrum gegen eine freiwillige Spenden ausgegeben. Am Montag bildete sich eine Hunderte Meter lange Warteschlange vom NLZ am Berliner Ring bis weit in die Frauenteichstraße. „Am Freitag war der Vorrat nach zwei Stunden weg, am Montag bereits nach einer Stunde“, sagte ein VfL-Sprecher. Es handelte sich um eine ehrenamtliche Aktion des VfL-Mitarbeiterfanclubs Green-White Kollegas, dessen Mitglieder das benötigte Material besorgt und beim Zuschnitt geholfen hatten. Genäht wurden die Masken vom Verein „Wolfsburger Elfen helfen“. Der VfL wolle nun noch mehr grün-weiße Bettwäsche zur Verfügung stellen, damit die Elfen weitere Masken herstellen können.

Carsten Krystek, Leiter der VfL-Fanbetreuung, mit einer VfL-Maske. Foto: VfL Wolfsburg

„Ich bin überzeugt, dass das Tragen einer Maske in drei, vier Wochen in vielen anderen Städten, vielleicht sogar in ganz Deutschland, zur Pflicht wird“, sagte Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Wolfsburg verfüge über genügend Masken für die nächsten Wochen. Es müsse auch niemand Angst haben, dass er medizinischem Personal oder Pflegekräften eine Maske wegnehme.

Erleichterung bei Einzelhändlern

„Wir sind alle erleichtert und sehen Licht am Ende des Tunnels“, sagte Matthias Lange. Der Sprecher der Wolfsburger Einzelhändler und WKS-Geschäftsführer ließ 40 Kunden gleichzeitig in sein Kaufhaus in der Porschestraße. Geöffnet ist zunächst nur das Erdgeschoss. Nahezu alle Kunden hätten Schutzmasken getragen und sich sehr diszipliniert verhalten. „Mit dem ersten Tag sind wir nicht unzufrieden.“ Auch die Mitarbeiter seien froh, wieder ihrer Arbeit nachgehen zu dürfen.

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

600 Menschen gleichzeitig dürfen sich in der City-Galerie aufhalten. Dies wird am Eingang von Wachleuten kontrolliert. „Wir freuen uns, dass wir unter Berücksichtigung der Auflagen durch die Stadt schrittweise wieder öffnen dürfen“, sagte Centermanager Marvin Schaber. In der City-Galerie sei eine neue Wegführung eingerichtet worden, es gebe Hinweisschilder und Warnlinien sowie kostenlose Desinfektionsspender am Eingang, zählte Schaber einige Sicherheitsmaßnahmen auf. Noch hat nur ein Teil der Geschäfte geöffnet, darunter das Modehaus Hempel. „Unsere Mitarbeiter haben sich unglaublich gefreut, dass wir wieder für unsere Kunden da sein dürfen“, sagte Geschäftsführerin Annette Hempel. Der Verkauf laufe derzeit nur im Obergeschoss. Öffnen dürfen Geschäfte bis zu einer Größe von maximal 800 Quadratmetern. Als Richtwert gilt: Erlaubt ist ein Kunde pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche.

Noch sind keine Kunden im Outlet-Center zu sehen. Das wird sich am Mittwoch ändern, dann öffnen die Geschäfte dort wieder. Foto: Darius Simka / regios24

Outlet-Center in den Startlöchern

„Wir öffnen am Mittwoch wieder“, kündigt Michael Ernst, Centermanager des Designer Outlet-Centers in Wolfsburg, an. „Wir haben einen unheimlich großen Vertrauenvorschuss von der Stadt bekommen und sind uns unserer Verantwortung bewusst.“ Das komplette Sicherheits- und Hygienekonzept werde vor dem Start noch einmal durchleuchtet. „Unsere Kunden sollen ein schönes und sicheres Einkaufsvergnügen haben.“ Es werde weniger Eingänge geben und die Öffnungszeiten werden um eine Stunde von 10 bis 19 Uhr reduziert. Kunden ohne Mundschutz würden am Eingang konsequent abgewiesen. Ernst schätzt, dass etwa die Hälfte der Shops im Outlet-Center am Mittwoch öffnet.

Wie bisher auch, werden Polizei und Ordnungsamt die Einhaltung der Ver- und Gebote der aktuellen Allgemeinverfügung überprüfen, kündigte die Stadt an. „Während der Schonfrist für die Maskenpflicht werden wir belehrend auf die Bürger einwirken“, meinte Polizeisprecher Thomas Figge.

