Braunschweig. Eine Forschergruppe an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig macht die neuen Superrechner genauer und effizienter.

Braunschweiger Forscher feilen an Quantencomputer

Es war vielleicht die größte Sensation des Wissenschaftsjahres: 2019 verkündete der Internetriese Google, dass es eigenen Forschern gelungen sei, die Überlegenheit eines Quantencomputers über klassische Hochleistungsrechner in der Praxis zu beweisen. Mit einer erheblich größeren Rechenleistung sollen die neuartigen Rechner in der Zukunft etwa dabei helfen, neue Materialien und Wirkstoffe zu erfinden. Nicht nur im Silicon Valley, auch in Braunschweig arbeiten Forscher daran, die Quantencomputer-Technologie voranzubringen.

Braunschweiger Quanten-Projekt

Gemeinsam mit der Leibniz-Universität Hannover haben Forscher der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) jetzt ein Ionen-Verfahren vorgestellt, welches die Fehlerrate weiter reduziert und so deutlich schneller verlässliche Rechenergebnisse liefert. Bei einem Besuch im PTB-Labor haben wir uns von Projektleiter Prof. Christian Ospelkaus und seinem Team zeigen lassen, wie das neue Verfahren funktioniert – und warum nach ihrer Ansicht auf längere Sicht dem Google-Quantenrechner überlegen sein wird.

Wie funktionieren Quantencomputer?

Analog zur Recheneinheit Bit im konventionellen Computer, rechnen Quantencomputer sogenannte Quanten-Bits oder Qubits. Während der Quantencomputer von Google auf der Grundlage supraleitender Schaltkreise funktioniert, experimentieren die Braunschweiger Forscher mit sogenannten gefangene Ionen. Letztere Technik zeichnet sich nach Ansicht der Forscher durch eine deutlich geringere Fehlerrate aus.