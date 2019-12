Neues Antibiotikum lässt Krankenhaus-Keime platzen

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme von intakten MRSA (blau), durch die Wirkung von PK150 induzierte Vesikelbildung (gruen) und durch PK150 zerstoerte MRSA (rot). Scanning electron micrograph of intact MRSA (blue), PK150-induced vesicle formation (green), and MRSA destroyed by PK150 (red). © HZI/Manfred Rohde - frei fuer Berichterstattung ueber TU Muenchen und HZI