Satte Mehrheit für Oesterhelweg als CDU-Chef

Beim Parteitag am Samstag in der Wolfenbütteler Lindenhalle erhielt der Landtagsabgeordnete aus Werlaburgdorf 186 von 195 Stimmen – gut 97 Prozent. Oesterhelweg bedankte sich für das „tolle Wahlergebnis“. Ebenso wie der niedersächsische Parteichef und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann kündigte er an, Lehren aus dem mäßigen Abschneiden der CDU bei Landtags- und Bundestagswahl zu ziehen und der Partei mehr Profil zu verschaffen. ...