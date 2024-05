Wolfsburg. Hans-Joachim Zimmermann war von 1955 bis 1995 Einkäufer bei VW. Er erzählt seine Geschichte der Namensfindung für den Golf.

Anlässlich des 50-jährigen Golf-Jubiläums haben wir diese Geschichte aus dem April 2014 noch einmal republiziert. Unser Wirtschaftschef Andreas Schweiger hatte damals mit unserem Leser Hans-Joachim Zimmermann (damals 78) aus Fallersleben gesprochen, der berichtet hat, wie die Namensfindung zustande kam.

Mein Hannoveraner Wallach „Golf“ war Namensgeber für das damals neue Modell von Volkswagen.

Zugegeben, als Hans-Joachim Zimmermann uns seine Version der Golf-Namensgebung zunächst am Telefon erzählte, löste sie in der Redaktion doch einige Irritation aus. Denn eigentlich geht die Geschichte der Namensfindung des 1974 vorgestellten VW Golf ganz anders.

Damals benannte der Wolfsburger Autobauer seine Modelle nach Winden, großen Meeresströmungen und Sportarten: Polo, Passat, Scirocco und eben Golf. Damit erhielten die VW-Modelle Anfang der 70er Jahre erstmals richtige Namen. Zuvor wurden sie mit Buchstaben-Zahlen-Kombinationen kenntlich gemacht: VW 1300, VW 1600, VW 411, K70. Diese Bezeichnungen klingen aus heutiger Sicht kühl, technisch und wenig emotional.

Name sollte auch international leicht aussprechbar sein

Bei der Namensfindung für die neuen Modelle mussten die Verantwortlichen von Volkswagen verschiedene Faktoren berücksichtigen. So sollte der Name – auch international – leicht aussprechbar sein, verständlich, unverwechselbar und natürlich einprägsam. Gleichzeitig musste der Name frei verfügbar sein. Und – ganz wichtig – der neue Name sollte zum neuen Auto passen. Dabei sollte er für Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft und Qualität stehen. Auf diese Punkte werden wir noch zu sprechen kommen.

Bevor der neue Kompaktwagen schließlich am 9. Oktober 1973 auf den Namen Golf getauft wurde, wurden von VW-Vertrieb und -Vorstand auch die Bezeichnungen Caribic, Scirocco und Blizzard geprüft. So weit die offizielle Version. Um die inoffizielle zu erfahren, fuhren wir nach Fallersleben. Dort, in dem südlichen Wolfsburger Stadtteil, lebt Hans-Joachim Zimmermann. Der 78-Jährige stammt aus Ostpreußen, seine Eltern hielten auf ihrem Hof Pferde Trakehner Abstammung. Die Liebe zu Pferden hat Zimmermann bis heute behalten.

Hannoveraner Wallach gab der Automarke ihren Namen

In Wolfsburg engagiert er sich seit Jahrzehnten verantwortlich für den Reit- und Fahrsport. Von 1971 bis 1993 gehörte Zimmermann ein Hannoveraner Wallach. Und der hieß Golf.

Zimmermann war von 1955 bis 1995 bei Volkswagen als Einkäufer beschäftigt. Als Hauptabteilungsleiter arbeitete er nach eigenen Angaben eng mit dem damaligen VW-Vorstand für Einkauf und Logistik, Horst Münzner, zusammen, der zwischenzeitlich auch VW-Vertriebsvorstand war und von 1984 bis 1989 Präsident der Industrie- und Handelskammer Braunschweig. Beide Männer verband die große Leidenschaft für den Reitsport.

„Die Entwicklung des Golf habe ich damals eng begleitet, weil ich für die termingerechte Heranschaffung aller Einkaufteile für das neue Auto verantwortlich war“, erzählt Zimmermann. Eines Tages habe er einen Anruf aus dem Büro Münzners erhalten. „Ich wurde gebeten, in die Tiefgarage des Verwaltungshochhauses zu kommen, weil Herr Münzer, der von 1973 bis 1975 Vertriebsvorstand war, mit mir in die Halle 37 fahren wollte“, berichtet Zimmermann. „Dort wurden damals die Vorlaufmodelle gefertigt.“ Zimmermann habe zwar die Halle bestens gekannt, nicht aber einen kleinen Nebenraum. „Der war stets abgeschlossen. Herr Münzner hat mich aber hineingeführt und mir eine Plane gezeigt, mit der ein Auto abgedeckt war“, erzählt Zimmermann.

Schließlich habe ein Mitarbeiter die Plane entfernt. „Wir haben das Auto umrundet, und dann hat mich Herr Münzner gefragt: ,Na? Fällt Ihnen etwas auf?‘“, berichtet Zimmermann weiter. Als er das verneint habe, sei er von seinem Chef nochmals aufgefordert worden, sich das Auto genau anzusehen. „Und dann entdeckte ich an der Heckklappe den Namenszug Golf.“ Nach der ersten Verwunderung habe er zu Münzner gesagt: „So heißt doch mein Pferd.“ Der habe nur genickt und erwidert: „Das wollte ich Ihnen zeigen.“

„Das hat mich damals sehr berührt“, sagt Zimmermann. Beide Männer hatten weiterhin viel miteinander zu tun und auch nach der Pensionierung Münzners Kontakt gehalten. Zimmermann: „Ich habe ihn Jahre später noch einmal gefragt, ob mein Pferd tatsächlich Namenspate für das neue Auto war.“ Der ehemalige VW-Vorstand habe diese bestätigt. „Er erzählte mir von einem Ausritt, den wir gemeinsam unternommen hatten. Dabei hatte ich viel von meinem Golf geschwärmt“, sagt Zimmermann. Während dieses Ausritts sei Münzner die Idee gekommen, das neue VW-Modell Golf zu nennen. Passte der Name doch in jeder Beziehung.

Dass Zimmermanns Wallach 27 Jahre alt wurde – das entspricht auf Menschen umgerechnet einem Alter von 95 Jahren –, wertet er als gutes Omen für eine erfolgreiche Zukunft des längst wichtigsten VW-Modells. „Die Erfolgsstory kann weltweit noch viele Jahre weitergehen. Mit dem Namen meines Pferdes war dem Unternehmen Glück beschieden.“

Zimmermann wünscht sich, dass die Eigenschaften, die er seinem längst verstorbenen Wallach Golf und den Pferden allgemein zuschreibt, von VW für die Vermarktung des aktuellen Golf und späterer Nachfolger aufgegriffen werden. „Klasse, Eleganz, Zuverlässigkeit über Jahrzehnte, das sind doch faszinierende Eigenschaften“, schwärmt Zimmermann.

Und die weichen gar nicht so weit von der offiziellen Version der Golf-Namensgebung ab. Sollte der 1974 noch neue Name doch für Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft und Qualität stehen.