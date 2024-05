Osterode. Im Harz läuft wieder eine beliebte Veranstaltungsreihe: Menschen kommen in der Osteroder Innenstadt zum Feierabendbier zusammen.

„Es ist wieder Feierabend“: Mit diesen kurzen Worten läutete am Donnerstag, 2. Mai 2024, Bürgermeister Jens Augat in Osterode die gleichnamige Veranstaltungsreihe ein, die jeden ersten Donnerstag im Monat von Mai bis September Bürger aus Osterode und Gäste auf dem Martin-Luther-Platz zusammenführt.

Veranstaltung „Feierabend“ in Osterode 2024: gelungener Start bei Sommerwetter

Bei herrlichem Sommerwetter zog der Veranstaltungsstart ab 17 Uhr viele Besucher in die Innenstadt. Die Organisatoren hatten wieder ordentlich aufgefahren, heimische Craft- und Landbiere wurden ausgeschenkt, ein Weinstand bot entsprechende Spezialitäten, Bratwurst vom Harzer Roten Höhenvieh und anderes mehr vervollständigten das kulinarische Angebot.

Die Waiting Room Jazzband spielte auf dem Martin-Luther-Platz. © FMN | Michael Paetzold

Für beschwingten Dixieland-Jazz stand die Waiting Room Jazzband aus Herzberg, und eine Trommelgruppe aus Osterode sorgte für gute Stimmung. Für Kinder war ein kleiner Spiele-Parcours aufgebaut.

Das Feierabend-Format gibt es in Osterode am Harz schon seit 2018

Die Veranstaltungsreihe „Feierabend“ gibt es schon seit 2018, ein Format, das Osteroderinnen, Osteroder und Gäste in gemütlicher Atmosphäre und bei wechselndem Begleitprogramm in Austausch bringen und die Innenstadt beleben soll. „Ich danke allen, die an den Vorbereitungen und der Umsetzung beteiligt sind, für die geleistete Arbeit“, so der Verwaltungschef. Der Feierabend sei ein tolles Format, um miteinander ins Gespräch zu kommen.

Trommelklänge gab es auch beim Feierabend in Osterode. © FMN | Michael Paetzold

„Feierabend“ in Osterode - nächster Termin ist im Kurpark

Anlässlich des Bandcontests am 6. Juni in der Stadthalle Osterode findet der 2. Feierabend in diesem Jahr im Kurpark vor der Stadthalle statt. Kultur im Park geht dann nach dem tollen Auftakt im Jahr 2022 am Freitag, 7. Juni, um 20.30 Uhr in die zweite Runde, zunächst mit der Band Völkerball - A tribute to Rammstein.

