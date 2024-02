Osterode. Einzelhändler Joachim Thunert betreibt seit 32 Jahren ein eigenes Modegeschäft in Osterode. Was ihn antreibt und welche Ideen er noch hat.

75 Mark hatte er in der Lohntüte, die er im zweiten Lehrjahr aus den Händen der Unternehmersgattin in Empfang nahm. Das ist viele Jahrzehnte her. Wenn in der Textilbranche jemand vom Fach ist, dann Joachim Thunert (74), Urgestein des Einzelhandels in Osterode am Harz. Sein Handwerk lernte er bei Ludwig Stark, Begründer des gleichnamigen Osteroder Modehauses, und nach dem Militärdienst bei der Luftwaffe in Goslar in der Textilschule in Nagold in Baden-Württemberg. Er war dort Absolvent des ersten Ausbildungsjahrgangs zum Textilbetriebswirt. Es folgten fünf Jahre bei der Firma Singer in Frankfurt, bevor ihn die Verbindung mit seiner heutigen Frau Ursula zurück nach Osterode und vor 37 Jahren in die Selbstständigkeit führte. Seit 32 Jahren wirtschaftet er mit mehreren Modegeschäften neben Osterode in Nordhausen und Einbeck. Lange hatte Joachim Thunert eine Camel-Vertretung inne.