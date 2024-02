Förste. Im März gibt‘s in Förste was auf die Ohren. Im Schwarzen Bären spielen zwei bekannte Bands aus der Region. Alle Informationen zur Oldieparty:

Förste bei Osterode am Harz wagt die Zeitreise: Am 9. März in der Gaststätte Zum Schwarzen Bären geht es zurück in die 60er-Jahre. Mit gleich zwei Bands wollen die Veranstalter an diesem Abend die Nostalgie aufleben lassen. Wie Veranstalter Harald Münchow berichtet, ist der Abend angelehnt an die „Beat Abende“, die hier früher stattfanden: „Im Haus der Jugend in Osterode nannten wir das ‚Cola Ball‘, damals spielten ausschließlich Beatbands. Von Disco war noch keine Rede.“