Osterode am Harz. Osterode nimmt eine Menge Geld in die Hand, um auch die Schulen auf den neusten Stand zu bringen. Was sagen die Mitglieder des Sozialausschusses?

In Osterode am Harz wird über das liebe Geld beraten. Im Sozialausschuss, der sich auch den Themen Jugend, Kinder und Schule widmet, lassen sich die Mitglieder des Ratsausschusses jüngst die neueste Investition der Stadt präsentieren: Smartboards. Extra dafür ist die Sitzung in die Grundschule Dreilinden verlegt worden. Ein Schwerpunkt des Haushalts seien Investitionen in die Zukunft, sprich für Kinder, Jugend und Bildung, wie Bürgermeister Jens Augat (SPD) gegenüber den Ausschussmitgliedern betont.