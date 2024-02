Osterode. Erneut wird ein Fahrer in Osterode am Harz durch einen grellen Laserpointer geblendet. Der Vorfall hätte schlimm enden können.

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr mittels eines Laserpointers ist es am Dienstag, 6. Februar 2024, in Osterode gekommen.

Grüner Laserpointer blendet Autofahrer in Osterode - Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei berichtet, wurden ein Autofahrer aus Osterode sowie seine Beifahrerin am Abend von einem bislang Unbekannten mit einem intensiven, grünen Laserpointer geblendet. Der Fahrer musste daraufhin bremsen und anhalten. „Zum Glück gab es keinen Gegen- bzw. Nachfolgeverkehr“, schreibt die Polizei aus Osterode dazu.

Die Beamten suchen nun nach möglichen Zeugen oder sogar weiteren Geschädigten. Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 20.50 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe der Kirche. Hinweise werden unter Telefon 05522/5080 entgegengenommen.

Zu einem ähnlichen Vorfall war es bereits im Dezember 2023 gekommen.

pol