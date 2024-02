Osterode am Harz. Ein Betrugsfall erschüttert die Elektro-Innungen in Südniedersachsen. Azubis sollen Prüfungen fotografiert und geteilt haben: Das hat jetzt Folgen.

In Südniedersachsen ist es bei der Abschlussprüfung im Elektrohandwerk zu einem größeren Betrugsversuch gekommen – auch Gesellen aus Osterode am Harz sind betroffen. Das hat Auswirkungen auf die Abschlüsse von mehreren Prüflingen in Goslar, wie die Goslarsche Zeitung (GZ) am Mittwoch berichtet. Demzufolge habe sich ein Schüler an der berufsbildenden Schule Goslar-Baßgeige/Seesen im November Zugang zum Schreibtisch seines Lehrers verschafft haben. Dort soll er die theoretische Prüfung für den Dezember entdeckt und abfotografiert haben. Das Bild habe er anschließend an seine Klassenkameraden weitergeleitet.