Förste. Das Geschäft in Förste schließt zum 11. Februar für seine Kundschaft die Pforten. Das teilen die Eigentümer auf Facebook mit.

Am Mittwoch macht die Bekanntgabe einer weiteren Schließung eines Restaurants in Osterode in den sozialen Medien die Runde. Ganz in Schwarz ist die Anzeige gehalten, mit welcher der Sösetaler Döner-Grill Zwei Brüder auf die in Kürze bevorstehende Geschäftsaufgabe aufmerksam macht. Bis zum 11. Februar wird es demnach noch letzte Gelegenheiten geben, dem in der FörsterStraße 146 ansässigen Imbiss einen Besuch abzustatten und die zubereiteten Speisen zu genießen. Die Entscheidung seitens der Betreiber sei nicht leichtfertig getroffen worden: Der Abschied von den treuen Kunden falle entsprechend schwer, wie es in der Nachricht im sozialen Netzwerk Facebook heißt.