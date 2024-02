Osterode am Harz. Vier Mitglieder verlassen den Vorstand des Zusammenschlusses von Einzelhändlern in Osterode – teils mit sofortiger Wirkung. Was bisher bekannt ist.

Im Verein für Tourismus und Marketing Osterode am Harz (VTM) ist es zu mehreren Rücktritten gekommen. Wie der Vereinsvorsitzende Daniel Li in einer E-Mail an den Verein mitteilt, verlassen die bisherigen Mitglieder des Vorstandes Kristina Schimpf und Thomas Finze mit sofortiger Wirkung ihre Posten als Beisitzende. Jens Martin Baumgartner ist als zweiter stellvertretender Vorsitzender ebenfalls mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Schatzmeister Marco Gömann wird demzufolge ebenfalls zurücktreten, will die Funktion aber noch bis zur Mitgliederversammlung des VTM im April beibehalten.