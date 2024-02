Osterode. Zwei Unfälle ereignen sich in Osterode am Harz. Dabei entstehen mehrere tausend Euro Schaden. Der aktuelle Polizeibericht vom Montag.

Wie die Polizei aus Osterode berichtet, ist es Ende vergangener Woche zu zwei Verkehrsunfällen gekommen.

Unfall auf der B243: Lkw rutscht in Graben

Demnach geriet eine Sattelzugmaschine mit Auflieger am Donnerstag, 1. Februar 2024, gegen 13.15 Uhr auf der B243 im Osteroder Stadtteil Katzenstein in das Begleitgrün. Aufgrund des weichen Erdreiches gelang es dem 37-jährigen Fahrer nicht, gegenzulenken, und das Gespann rutschte in den Straßengraben, so die Polizei. Dabei entstanden 3.000 Euro Schaden.

Bus und Auto kollidieren in Osterode

Ein Zusammenstoß ereignete sich am Freitag, 2. Februar 2024, gegen 10.15 Uhr in der Krebecker Landstraße. Eine 85-jährige Autofahrerin wollte auf ein Grundstück fahren, als sie wegen eines entgegenkommenden Pkw anhalten musste. Ein 53-jähriger Busfahrer aus Bad Lauterberg wollte die 85-jährige Osteroderin passieren, doch dabei kam es laut Polizei zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2.500 Euro.

