Osterode am Harz. Das Rote Kreuz in Osterode lädt ab kommender Woche zu einer Rabattaktion ein. Mit dem Erlös sollen soziale Projekte unterstützt werden.

Der DRK Kleiderladen in Osterode am Harz startet eine Rabatt-Aktion. Das gibt das Rote Kreuz in einer Pressemeldung bekannt. Bis zu 50 Prozent will das DRK demnach auf Winterbekleidung gewähren. Vom Montag, 5. Februar, bis zum 16. Februar 2024 haben Interessierte dann die Gelegenheit, Wintermode zu erwerben.

Unterstützung für die soziale Arbeit des DRK in Osterode

Mit der Initiative will der DRK Kreisverband Osterode-Goslar seine humanitäre Arbeit unterstützen. Der Erlös soll in verschiedene Projekte fließen, die bedürftige Menschen in der Region unterstützen. Der DRK Kleiderladen lädt herzlich dazu ein, diese Gelegenheit zu nutzen und einen wertvollen Beitrag zur Hilfe für Menschen in Not zu leisten.

