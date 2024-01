Osterode am Harz. Dunkle Wolken hängen über dem Kaufhaus in Osterode am Harz. Doch ein leeres Gebäude kann auch Chancen eröffnen, zeigen Forscher: ein Gedankenspiel.

Die Filiale von Woolworth in Osterode am Harz ist geschlossen – seit November 2023 stehen alle Kassenbänder still. Zwischen dem Eigentümer aus Duisburg und dem Mieter ist ein Streit entbrannt: Es geht um eine defekte Heizungsanlage und einen Wasserschaden. Und auch wenn die Firmenzentrale von Woolworth laut eigenem Bekunden an der Filiale im Harz festhalten möchte, sorgen sich viele Menschen. Denn wenn es am Ende doch dazu kommt, dass Woolworth seine Pforten schließen muss, wäre das ein weiterer Schlag für Osterodes gebeutelte Innenstadt.