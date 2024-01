Osterode. Nach rechten Deportationsfantasien berichtet Cemal Sentürk, Abgeordneter im Stadtrat von Osterode am Harz, von den Sorgen in der türkischen Community.

Zunächst habe er die Medienberichte über das Geheimtreffen von Vertretern der rechtsextremen Identitären Bewegung, von Repräsentanten der AfD und rechten CDU-Politikern in Potsdam nur am Rande verfolgt und inhaltlich nicht so wahrgenommen. Das habe sich aber in der letzten Woche mit dem Anwachsen der Demonstrationen für Demokratie in ganz Deutschland geändert, sagt der Osteroder Cemal Sentürk. Erst nach und nach wurde ihm klar, was dort verabredet wurde und wie weit die Netzwerke von Demokratiefeinden inzwischen reichen. „Das hat Struktur und System, und es ist beängstigend“, schätzt er die Situation ein.