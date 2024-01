Osterode. Bürgermeister des Altkreises Osterode positionieren sich geschlossen gegen Extremismus und fremdenfeindliche Remigrationspläne.

Die Vorgänge in Potsdam haben das Fass offensichtlich zum Überlaufen gebracht, die Zivilgesellschaft kommt aus der Defensive und zeigt Gesicht: Veranstalter sprechen von über einer Million Menschen, die am vergangenen Wochenende gegen Hass und Hetze und für die Demokratie als Reaktion auf Recherchen des „Correctiv“ auf die Straße gegangen sind. „Correctiv“ hatte aufgedeckt, dass sich radikale rechte Kreise mit AfD-Funktionären, Vertretern der Werteunion und einem führenden Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Potsdam getroffen und eine sogenannte „Remigration“, die Deportation von Millionen von Menschen aus Deutschland, thematisiert hatten.