Osterode. Die rund 110 Jahre alte Esche am Parkplatz der Osteroder Sparkasse ist krank. Eine Fällung ist unvermeidbar. Das steckt dahinter.

Die Esche an der Söseseite des Parkplatzes an der Sparkasse in der Eisensteinstraße in Osterode ist krank. Darüber informiert die Verwaltung der Stadt Osterode in einer Pressemitteilung. Sie falle kaum auf, heißt es darin.

Aber: „Dieser Baum bereitet den Fachleuten des städtischen Baumpflegerteams jedoch mehr als Kopfzerbrechen. Zum Einen vom Eschentriebsterben betroffen ist der rund 110 Jahre alte Baum, des Weiteren stark vom Sparringen Schüppling befallen, einem Pilz, der im Holz des besiedelten Baumes eine Weißfäule auslöst“, heißt es in dem Schreiben. Der Pilz zersetze nach und nach das Holz der Esche.

Esche an der Söse in Osterode: Stamm hat nur noch eine Restwandstärke von 15 Zentimetern

„So ergaben Klopfproben mit dem Schonhammer und Bohrwiderstandsmessungen mittels Resitograph im Stamm nur noch eine Restwandstärke von lediglich 15 Zentimeter. Im Ergebnis der baumfachlichen Untersuchung ist die Fällung der Esche unvermeidbar“, teilt die Stadtverwaltung dazu mit.

Zum Einen vom Eschentriebsterben betroffen ist der Baum, des Weiteren stark vom Sparringen Schüppling befallen, einem Pilz, der im Holz eine Weißfäule auslöst. Uwe Breyer - Pressesprecher der Stadt Osterode

Einschränkungen auf dem Parkplatz an der Sparkasse in Osterode am Harz

Erste Arbeiten haben bereits am Donnerstag, 25. Januar, begonnen. Am 26. Januar sollen die Arbeiten – die Entfernung erster großer Äste – fortgesetzt werden, wie Sprecher Uwe Breyer betont. Damit einher geht die zeitweise Einschränkung des angrenzenden Parkplatzes. Die eigentlichen Fällarbeiten werden voraussichtlich am 6. und 7. Februar erfolgen.

„Ein neuer Baum wird in die städtischen Planungen aufgenommen“, teilt die Stadt mit.

Zuletzt hatte die Stadt Osterode einen alten Ahorn-Baum fällen müssen.

