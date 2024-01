Osterode. Unter dem Label „A & E Design your moment“ staffiert ein Ehepaar aus Osterode am Harz Feierlichkeiten aller Art stil- und stimmungsvoll aus.

Wer nach Dekoration für Hochzeiten, Feiern und Partys aller Art sucht, hat in Osterode eine gute Adresse: Unzählige Kerzenständer, Vasen und Tischdecken in allen möglichen Variationen und Farben, verschiedenste Lichterketten und -drähte, diverse mannshohe Leuchtschriften und Willkommensschilder und noch vieles, vieles mehr: Wer sich den Fundus von Elisabeth und Frank Schreitz ansieht, gerät unwillkürlich in Feierlaune. Doch die Familie frönt nicht etwa einer ausgefallenen Sammelleidenschaft – unter dem Label „A & E Design your moment“ bietet sie einen Dekorationsverleih für Feierlichkeiten aller Art in Osterode am Harz an.