Osterode. Alarm für die Feuerwehr in Osterode am Harz am Samstag: Im Industriegebiet an der Leege wird Gasgeruch gemeldet. Zwei Straßen müssen gesperrt werden.

In Osterode am Harz ist es am Samstag zu einem Einsatz der Feuerwehr gekommen. Im Industriegebiet An der Leege war Gasgeruch gemeldet worden. Das berichtet Ortsbrandmeister Thomas Riedel am Samstagmittag. Während des laufenden Einsatzes sperrte die Feuerwehr dafür die Straßen „Augustental“ und „Papenhöher Weg“.

Stand 14.30 Uhr: Noch ist der Ursprung des Gaslecks nicht gefunden

„Es riecht hier definitiv nach Gas“, bestätigt der Feuerwehrchef unserer Redaktion am Telefon von vor Ort. Aber die Messgeräte hätten Stand 13.45 Uhr noch keine Quelle ermitteln können. „Draußen verflüchtigt sich Gas natürlich schnell. Wir sind weiter auf der Suche“, so Riedel.

