Osterode. In Osterode muss am Samstagmorgen die Petershütter Allee für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr berichtet von dem dramatischen Einsatz.

In Osterode am Harz ist die Feuerwehr am Samstagmorgen zu einem Fahrzeugbrand ausgerückt. Ein vollbesetzter Transporter der Diakonie war während der Fahrt plötzlich in Flammen aufgegangen. Auf der Petershütter Allee, kurz vor der Bahnunterführung Richtung des Kreisverkehrs in der Straße „Am Bahnhof“ war das Fahrzeug der Diakonie gegen 9 Uhr in Brand geraten. Das berichtet die Feuerwehr Osterode am Samstagmittag.