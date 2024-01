Osterode. Nach dem Brand im Mai 2023: Der Inhaber verrät exklusiv, wie es weitergeht, was sich ändert - und wann McDonald‘s in Osterode wieder öffnet.

„Wir öffnen wieder, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche“: Das hatte Anfang August letzten Jahres McDonald‘s-Filial-Betreiber Uwe Süshardt versichert und die Wiedereröffnung in Osterode nach dem großen Brand am 6. Mai 2023 als eine Art Neustart grob für Januar oder Februar dieses Jahres anvisiert. Das ist nun eine Weile her.