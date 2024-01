Osterode. Wir verlosen Tickets für „Friss oder stirb – Futter für die Lachmuskeln“ am 18. Januar – inklusive Meet & Greet mit dem Sternekoch.

Mit ihrer Show „Friss oder stirb – Futter für die Lachmuskeln“ kommen Sternekoch Christian Henze und TV-Moderator Peter Imhof in den Harz. Genauer gesagt: auf die Bühne der Stadthalle Osterode am morgigen Donnerstag, 18. Januar, um 20 Uhr in der Stadthalle Osterode. Noch gibt es Tickets für die Show, lassen die Verantwortlichen wissen.