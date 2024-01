Osterode. Osterode will seine Kreditaufnahme mit dem Haushaltsentwurf verdoppeln. Richtig so: Von einer schwarzen Null wird nichts besser, findet Kevin Kulke.

Ich bin Schwabe – der Volksmund sagt uns gerne pietistische Sparsamkeit nach. Mit Befremden habe ich aber immer schon auf das Bild der „schwäbischen Hausfrau“ geblickt. Diese asketische Dame, die nur ausgeben kann, was sie zuvor eingenommen hat, und als Metapher längst Teil des politischen Sprachgebrauches ist. Mit ihr untermalte Angela Merkel einst ihr Bekenntnis zur sogenannten „schwarzen Null“, der Ablehnung von Neuverschuldung. Austerität, nennen Experten das gemeinhin. Der jüngst verstorbeneWolfgang Schäuble kämpfte als Finanzminister für sie in Deutschland, Griechenland und Europa. Dabei war er nicht mal Schwabe, sondern Badner. Auch dank ihm ist diese schwarze Null seither in den Augen vieler Menschen ein Garant für stabile Verhältnisse. Aber nur, wenn man die Stabilität des Stillstandes schätzt.