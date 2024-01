Osterode. Seit dem 2. Januar bereichert das „Amadeus“ das örtliche Gastronomieangebot und hat seine Pforten für hungrige Gäste geöffnet.

In der Innenstadt von Osterode gibt es seit dem 2. Januar ein neues kulinarisches Angebot. „Amadeus“ heißt das gemütliche Restaurant in der Aegidienstraße 30, unweit der gleichnamigen Kirche gelegen.

„Ich bin gehobener Koch von Beruf und komme aus einer Gastronomenfamilie. Wir haben uns für die gutbürgerliche Küche entschieden. Darum passt der Name ‚Amadeus‘ gut“, erklärt der in Braunschweig wohnende Betreiber Mehmet Dag. Dass seine Standortwahl auf Osterode fiel, sei Zufall gewesen: „Ich habe in den vergangenen sechs Monaten von Braunschweig aus in einem 100 Kilometer Radius ein Lokal gesucht und mich dann für das Objekt in Osterode entschieden.“

Betreiber Mehmet Dag freut sich in seinem gemütlichen Restaurant in Osterode auf die Gäste. © FMN | Ralf Gießler

Auf der Speisekarte seien Gerichte der internationalen Küche zu finden. Der Biergarten mit Fischteich lädt in den Sommermonaten zum Verweilen ein. Die Gaststätte ist täglich von 17 Uhr bis 22 Uhr, außer montags, geöffnet. Reservierungen sind unter der Telefonnummer 0151 616 76682 möglich. Es ist außerdem geplant, den Besucherinnen und Besuchern tagsüber Kaffee und Kuchen anzubieten.