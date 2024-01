Osterode am Harz. Das neue Jahr ist angebrochen: Doch was steht für Osterode am Harz in den Sternen? Der Bürgermeister Jens Augat berichtet im Neujahrsinterview.

Zum Anfang des neuen Jahres erholt sich Osterode am Harz noch von den Auswirkungen eines am Ende glimpflichen Hochwassers. Doch die Zeit bleibt nicht stehen und es gibt eine Menge zu tun in der alten Kreisstadt am Fuße des Harzes. Welchen Ausblick hat der Bürgermeister der Stadt Osterode, Jens Augat (SPD), auf die kommenden zwölf Monate? Welchen Herausforderungen muss die Stadt sich aus Sicht der Verwaltung stellen und was wird 2024 besonders wichtig?