Osterode. Nach der Beschädigung eines Friseurgeschäfts in Osterode am Harz sucht die Polizei Zeugen. Der Eigentümer setzt eine Belohnung aus.

Von einer ungewöhnlichen Sachbeschädigung berichtet die Polizei aus Osterode am Harz und sucht Zeugen.

Buttersäure in Osteroder Friseurgeschäft geworfen

Demnach hat ein unbekannter Täter die Scheibe zu einem Friseurgeschäft in der Marientorstraße 8 in Osterode eingeworfen. Anschließend habe der bislang Unbekannte durch das entstandene Loch zwei geöffnete Flaschen mit Buttersäure geschmissen.

Zu der Beschädigung war es laut Pressemitteilung zwischen 18 Uhr am 7. Januar und 6 Uhr am 8. Januar 2024 gekommen. Der Tatzeitraum liegt vermutlich zwischen 2 und 3 Uhr, so die Polizei. Der Schaden belaufe sich auf 10.000 Euro.

Eigentümer setzt Belohnung aus

„Der Hauseigentümer hat eine Belohnung, die zur Ergreifung der Täter führt, in Höhe von 500 Euro ausgesetzt“, schreiben die Beamten weiter. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522-5080 entgegen.

