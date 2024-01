Osterode. Zu einem Unfall mit einem Lkw kommt es am Dienstag in Osterode am Harz. Das ist passiert.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag, 9. Januar 2024, in Osterode am Harz ereignet. Menschen wurden nicht verletzt.

Sperrung nach Lkw-Unfall in Osterode am Harz

Wie die Polizei bestätigt, war ein Lkw um kurz nach 11 Uhr gegen die Bahnunterführung in der Petershütter Allee gefahren. Dabei wurde das Dach des Lastwagens aufgerissen.

Der Unglückslaster wurde bei dem Unfall beschädigt. © FMN | Mark Haertl

Der Bereich von der Abfahrt „Osterode Nord“ der B243 bis zur Bar Kapuziner an der Bahnhofstraße musste für die Bergungsarbeiten gesperrt werden.

