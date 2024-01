Göttingen/Osterode. Landwirte aus dem Altkreis Osterode und der Region protestieren in Göttingen gegen die Streichung von Subventionen auf Agrardiesel und KfZ-Steuer.

Bundesweit haben am Donnerstag, 4. Januar, Landwirte gegen den Beschluss der Bundesregierung, die Steuerbegünstigungen für Agrardiesel und die Befreiung landwirtschaftlicher Fahrzeuge von der Kfz-Steuer abzuschaffen, demonstriert. Auch in Göttingen nahmen Bauern aus der ganzen Region - darunter viele aus dem Altkreis Osterode - mit ca. 300 Fahrzeugen an einer „Trecker-Demo“ teil. Laut hupend fuhren die Trecker in Konvois durch die Einfallstraßen Richtung Göttinger Innenstadt. Auf einer Fahrbahn je Richtung parkten sie dann ihre Traktoren auf der Weender Landstraße sowie auf dem Albaniplatz. Von dort zogen sie zu Fuß zur Kundgebung zum Gänseliesel vor das Alte Rathaus. Mit den seit Dezember 2023 wiederkehrenden Protestaktionen verbuchen sie nun einen Teilerfolg: Die Bundesregierung gibt bekannt, dass sie die Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft zurücknehmen will.

„Ich habe Verständnis für friedliche Proteste der Landwirtinnen und Landwirte und begrüße die klare Haltung und Abgrenzung der Landwirtschaftsverbände gegen eine Unterwanderung der Debatte von Rechts“, bezieht Marie Kollenrott, direkt gewählte Grüne Landtagsabgeordnete für die Stadt Göttingen, Stellung. Aber: Proteste, die sich gezielt gegen Einzelpersonen richteten, seien zu verurteilen. „Es ist richtig, dass Landwirtinnen und Landwirte in den vergangenen Jahren wegen gestiegener Energiekosten und geringen Erlösen bereits finanzielle Einbußen erleiden mussten. Diese Berufsgruppe nun überproportional zu belasten, indem Subventionen auf Agrardiesel und bei der KfZ-Steuer gestrichen werden, lehnen auch wir als Grüne Landtagsfraktion Niedersachen ab“, so Kollenrott weiter.

Landvolkpräsident fordert fairen Umgang mit der Landwirtschaft

„Unsere Landwirtinnen und Landwirte sind in den vergangenen Jahren enorm durch die Politik belastet worden, deshalb dürfen sie jetzt nicht allein die Lasten dieser Politikvorschläge tragen. Wir fordern einen fairen Umgang mit der Landwirtschaft. Wir brauchen keine Steuererhöhungen, was diese Vorschläge nun einmal sind, sondern müssen weg von der Steuerverschwendung“, richtete Landvolkpräsident Dr. Holger Hennies vorab seinen Appell an die Verantwortlichen der Bundespolitik.

Am 8. Januar wird eine Aktionswoche gegen die Sparpläne, welche die Landwirte betreffen, starten. Dazu Hennies: „Vom 8. Januar an werden Landwirtinnen und Landwirte landes- und bundesweit dezentral mit vielen verschiedenen Aktionen auf diese Ungerechtigkeit zulasten unseres Berufszweiges eine Woche lang aufmerksam machen, um dann am 15. Januar in Berlin unseren Forderungen weiteren Nachdruck zu verleihen.“ Aufgrund der weiteren zusätzlichen Belastung, an der auch die teilweise Rücknahme der Steuererhöhungen für Landwirtinnen und Landwirte nichts ändere, bleibe es bei allen angedachten und geplanten Aktionen in der kommenden Woche, so Hennies am Donnerstag. Auch für den Altkreis Osterode und Northeim sind Protestaktionen geplant.

