Osterode. Stunde der Wintervögel läuft vom 5. bis 7. Januar 2024. Trotz des aktuellen Regenwetters sind auch im Altkreis Osterode alle eingeladen, teilzunehmen.

Vom 5. bis 7. Januar 2024 läuft die mittlerweile 14. „Stunde der Wintervögel“. Dazu laden - trotz des verregneten Wetters - der Nabu und sein bayerischer Partner LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) ein. „Statt Winterwetter gibt es in diesem Jahr leider Dauerregen und damit einhergehend eine sehr angespannte Hochwasser-Lage in Teilen Niedersachsens. Wir möchten trotzdem jede und jeden dazu einladen, eine Stunde lang Vögel zu zählen und zu melden“, sagt Gina Briehl vom Nabu Niedersachsen.

„Bei Dauerregen sind unsere Vögel weniger aktiv. Wird ihr Gefieder nass, kühlen sie schneller aus und brauchen mehr Energie, um die nasskalte Zeit zu überstehen. Hält der Regen über Tage an, kann das vor allem im Winter ein Problem sein. Durch die Überschwemmungen ist zudem viel Boden durch Wasser bedeckt, das erschwert die Nahrungssuche. Es kann daher sein, dass sich zur diesjährigen Zählung mehr Vögel an den Futterstellen einfinden, weshalb sich das Beobachten und Zählen auch bei Regenwetter lohnt – und natürlich auch das Füttern der Vögel“, so Briehl. Qualitativ hochwertiges Vogelfutter könne die Tiere wunderbar unterstützen. Sonnenblumenkerne und Samenmischungen sowie Fettfutter seien vor allem an kälteren Tagen willkommene Energiequellen, die viele Vogelarten gerne annehmen.

Der Hakengimpel ist ein Vertreter der Familie der Finken. © NABU | Dr. Christoph Moning

Die mit der „Citizen-Science-Aktion“ - also einer gemeinsamen Aktion von Bürgern und Wissenschaft - gewonnenen Daten über die heimische Vogelwelt helfen dabei, die Situation der Vögel in Städten und Dörfern besser einzuschätzen. „Der Nabu hofft, auch Erkenntnisse über Wintergäste zu gewinnen, die aus kälteren Regionen in Nord- und Osteuropa zu uns nach Deutschland kommen“, erklärt Briehl.

Hintergrund zur Aktion und Ergebnisse aus 2023

Die „Stunde der Wintervögel“ ist Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion. Im vergangenen Jahr zählten knapp 100.000 Menschen mit, davon insgesamt 9.723 in Niedersachsen - darunter mehr als 1.000 in Südost-Niedersachsen, die insgesamt 234.678 Vögel beobachteten. Am häufigsten sichteten sie den robusten Haussperling.

Mitmachen ist laut Nabu simpel: Einfach eine Stunde lang die Vögel vor dem Fenster, im Garten oder im Park beobachten und anschließend die Ergebnisse dem Nabu melden. Die Teilnehmenden machen alles richtig, wenn sie von jeder Art die höchste Anzahl an Vögeln notiert, die sie während einer Stunde gleichzeitig sehen konnten.

Eichelhäher gehören zu den Rabenvögeln. Sie lieben Eicheln und Nüsse. © NABU | Rolf Köhler

Ihre Beobachtungen können sie dann unter www.stundederwintervoegel.de oder in der App „Nabu Vogelwelt“ bis zum 15. Januar melden. Telefonische Meldungen sind am 6. und 7. Januar 2024 jeweils von 10 bis 18 Uhr unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/1157-115 möglich.

Die Naju (Naturschutzjugend im Nabu) lädt mit der „Schulstunde der Wintervögel“ vom 8. bis 12. Januar 2024 zudem alle Lehrerinnen und Lehrer sowie Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter ein, mit Kindern Vögel kennenzulernen und zu beobachten. Alle Infos gibt es unter www.naju.de/sdw.

Wichtige Regeln für die Winterfütterung und Anleitungen für selbstgemachtes Vogelfutter: gibt der Nabu zudem hier.

