Göttingen. Das Jahr 2023 endet mit einem saisonal bedingten leichten Anstieg der Zahl der Arbeitslosen im Gebiet der Agentur für Arbeit Göttingen.

„Mit einem leichten, saisonal üblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit ging das Jahr 2023 in Südniedersachsen zu Ende. Insgesamt waren im Dezember 15.573 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, 188 mehr als im Vormonat (+1,2 Prozent)“, heißt es im aktuellen Arbeitsmarktbericht der Agentur für Arbeit Göttingen.

Dies hatte im Vorjahresmonat - also im Dezember 2022 - noch anders ausgesehen: Damals war die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Göttingen gleich um 16,6 Prozent bzw. um 2.220 gestiegen. Doch trotz des nur geringen Anstiegs liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei 6,4 Prozent und damit 0,8 Prozentpunkte über dem Dezember-Wert 2022.

Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen geht leicht zurück

Während die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat leicht angestiegen ist, verzeichnete die Agentur für Arbeit ihrem Bericht zufolge auf der Seite der gemeldeten Arbeitsstellen einen leichten Rückgang: Im Dezember meldeten Wirtschaft und Verwaltung 783 Stellenangebote bei der Arbeitsagentur -31 (3,8 Prozent) weniger als im November und 71 (8,3 Prozent) weniger als vor einem Jahr. Zum Jahresende umfasste der Stellenbestand 5.469 Stellenangebote, 530 (8,8 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat.

Zahl der Arbeitslosen im Bereich Osterode

Die Arbeitslosigkeit ist im Geschäftsstellenbezirk Osterode von November auf Dezember um 58 auf 2.775 Personen gestiegen. Das waren 482 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im Dezember 7,7 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 6,3 Prozent. Dabei meldeten sich 427 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 42 weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 377 Personen ihre Arbeitslosigkeit (–5).

Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 5.237 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 322 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 4.743 Abmeldungen von Arbeitslosen (+246). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Dezember um 20 Stellen auf 769 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 65 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Dezember 103 neue Arbeitsstellen, 9 mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 1.445 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 229

Unterbeschäftigung steigt um 7,8 Prozent

Ergänzend zur gesetzlich definierten Arbeitslosenzahl veröffentlicht die Agentur für Arbeit Angaben zur Unterbeschäftigung. Dazu zählen zusätzlich zu den Arbeitslosen Personen, die nicht als arbeitslos gelten, aber etwa im Rahmen von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gefördert werden.

„Die Unterbeschäftigung betrug nach vorläufigen Angaben im Dezember 19.466“, heißt es im Bericht weiter. Damit sei der Wert um 1.408 bzw. 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen.

Entwicklung der Arbeitslosigkeit in den Landkreisen

Auch in den Landkreisen Göttingen und Northeim, die zum Agenturbezirk Göttingen gehören, sei die Zahl der Arbeitslosen im Dezember gegenüber dem Vormonat saisonüblich leicht angestiegen - ebenso wie im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Im Landkreis Göttingen stieg die Zahl der Arbeitslosen gegenüber November um 89 (0,8 Prozent) und gegenüber dem Vorjahresmonat um 2.083 (21,9 Prozent) auf 11.609. Die Arbeitslosenquote im Landkreis Göttingen beträgt für Dezember 6,8 Prozent und liegt damit 1,2 Prozentpunkte über dem Vergleichswert von 2022.

Im Landkreis Northeim waren im Dezember 3.964 Menschen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet, 99 (2,6 Prozent) mehr als im November und 137 (3,6 Prozent) mehr als vor Jahresfrist. Die aktuelle Arbeitslosenquote beträgt 5,6 Prozent und liegt damit 0,1 Prozentpunkte über dem Dezember-Wert 2022.

Entwicklung der Arbeitslosenzahl in Südniedersachsen in 2023

„Trotz der vielfältigen Herausforderungen, vor denen die Wirtschaft auch in unserer Region steht, hat sich der Arbeitsmarkt in den vergangenen Monaten relativ robust gezeigt“, bewertet Antje Frische, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Göttingen, die Entwicklung 2023. Sie erklärt: „Das zeigt sich daran, dass die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nur geringfügig zurückgegangen ist, nämlich um etwa 1.000 Beschäftigungsmöglichkeiten. Gleichzeitig ist die Zahl der Arbeitslosen jedoch im Jahresdurchschnitt um gut 2.000 gestiegen. Entsprechend ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit nur zum Teil auf die Entwicklung am Markt zurückzuführen. Insbesondere im Bereich der Jobcenter kommt hinzu, dass mehr Geflüchtete und Zugewanderte als vor einem Jahr nun auf ihre Chance auf dem Arbeitsmarkt hoffen. Eine weitere Besonderheit bringt die gesetzliche Änderung in der Erfassung der Arbeitsmarktstatistik des SGB II in der Personengruppe der älteren Arbeitslosen über 58 Jahre mit sich. In der Folge wird diese Personengruppe seit Januar letzten Jahres als arbeitslos erfasst und nicht mehr in der Unterbeschäftigung.“

Obwohl mehr Menschen einen neuen Arbeitsplatz suchen und weniger Stellen gemeldet werden, wird die Besetzung offener Stellen nicht zwangsläufig leichter. Antje Frische, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Göttingen

Herausforderungen, die Konsumzurückhaltung, Energiewende, Ukrainekrieg und Transformationsprozesse für die Wirtschaft mit sich brächten, wirkten sich, so Frische, auch auf die gemeldeten Stellenangebote aus. Entsprechend sei die Zahl der 2023 gemeldeten Offerten gegenüber dem Vorjahr um 13,6 Prozent auf 10.832 Angebote gesunken. Das entspräche einem Minus von 1.700 Arbeitsangeboten. Der durchschnittliche Bestand sank gegenüber 2022 um 622 Stellenangebote (9,7 Prozent) auf 5.801.

In fast allen Bereichen fehlen Fachkräfte und Helfer

„Obwohl mehr Menschen einen neuen Arbeitsplatz suchen und weniger Stellen gemeldet werden, wird die Besetzung offener Stellen nicht zwangsläufig leichter“, so die Arbeitsmarktexpertin. „Es fehlen weiterhin in nahezu allen Bereichen Bewerberinnen und Bewerber, insbesondere Fachkräfte. Aber auch Helferinnen und Helfer werden gesucht. Als Arbeitsagentur werden wir unser Mögliches tun, Mitarbeitende für die Betriebe zu finden und Arbeitsuchenden neue Chancen zu eröffnen. Dazu werden wir auch im neuen Jahr finanzielle Mittel für die Qualifizierung von Arbeitslosen und Beschäftigten bereitstellen, um eine Grundlage für möglichst zukunftsfeste Beschäftigung zu schaffen. Und wir werden verstärkt auch mit Unternehmen in Kontakt treten, um gezielt Beschäftigungsmöglichkeiten für Geflüchtete auszuloten, die nach erfolgreich absolviertem Integrationskurs eine Arbeitsstelle suchen“, unterstreicht Frische.

Im zurückliegenden Jahr waren im Agenturbezirk Göttingen im Jahresdurchschnitt 15.103 Menschen arbeitslos gemeldet, 2.171 mehr als im Vorjahr (+16,8 Prozent). Davon wurden 4.317 von der Agentur für Arbeit betreut, 504 (13,2 Prozent) mehr als 2022.

Von den Jobcentern wurden 2023 durchschnittlich 10.786 arbeitslose Männer und Frauen betreut, 1.667 (18,3 Prozent) mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote beträgt für 2023 6,3 Prozent und liegt damit 0,9 Prozentpunkte über dem Durchschnittswert von 2022.

Im Landkreis Göttingen waren im zurückliegenden Jahr durchschnittlich 11.082 Menschen arbeitslos, 1.882 (20,5 Prozent) mehr als 2022. Die Arbeitslosenquote für 2023 beträgt 6,5 Prozent und liegt damit 1,1 Prozentpunkte über dem Jahreswert von 2022.

Im Landkreis Northeim waren im Jahresdurchschnitt 4.021 Menschen arbeitslos gemeldet, 288 (7,7 Prozent) mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote für 2023 liegt insgesamt bei 5,7 Prozent und damit 0,4 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert.

